La Commissione straordinaria traccia un bilancio, a due anni dal suo insediamento al Comune di Trinitapoli

TRINITAPOLI - A due anni dal suo insediamento, a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, la Commissione Straordinaria al Comune di Trinitapoli, composta dal Vice Prefetto Giuseppina Ferri (attualmente Commissario Prefettizio anche al Comune di Triggiano), dal Vice Prefetto Salvatore Guerra e da Massimo Santoro, Funzionario Economico, ha tenuto una conferenza stampa presso l’Auditorium di via Marconi per illustrare il bilancio del suo operato.

All’incontro erano presenti il Prefetto di Barletta-Andria-Trani, Rossana Riflesso; il Questore di Andria, Alfredo Fabbrocini; i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, Col. Massimiliano Galasso, e della Guardia di Finanza, Pierluca Cassano; nonché i Comandanti della Compagnia dei Carabinieri di Barletta, Cap. Federico Casini, e della Polizia Locale di Trinitapoli, Giuliana Veneziano. (Video)

Dopo i saluti di rito da parte delle autorità, la Presidente della Commissione Straordinaria, Ferri, ha elencato i maggiori interventi portati a termine: in materia di impianti sportivi, è stato riaperto il campo sportivo, chiuso da un paio d’anni per mancanza di agibilità, costruiti i tornelli, ristrutturati gli spogliatoi e realizzati, al suo interno, una nuova pista di atletica, un campo di pallacanestro e un campo da tennis. Completati, inoltre, i lavori al Palazzetto dello Sport; inaugurata la palestra dedicata a Pietro Mennea; realizzato un campo di padel in viale Papa Giovanni XXIII; si sta provvedendo alla ristrutturazione dei campi da tennis di Via Caserta e al rifacimento degli spogliatoi.

Per il sociale, è stato completata e inaugurata la struttura “Dopo di Noi” per l’accoglienza di disabili senza sostegno familiare. Sono in corso: iniziative per liberare i terreni comunali da occupazioni abusive; conversione dell’ex carcere in un centro polifunzionale; ristrutturazione della Masseria Scarola; implementazione di telecamere di sorveglianza; rinaturalizzazione delle zone SIC e ZPS; riapertura della Casa di Ramsar.

GAETANO SAMELE