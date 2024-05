Emergenza strade, Cramarossa e Demichele incontrano il presidente Lodispoto: “Soluzioni a breve e medio termine”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - “Un confronto positivo che ha portato a rassicurazioni precise circa soluzioni a breve e medio termine”. Così la Consigliera comunale Teresa Cramarossa e l’ex Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile di San Ferdinando di Puglia, Giacomo Demichele, hanno commentato l’incontro richiesto e avuto con il Presidente della Provincia BAT, Avv. Bernardo Lodispoto, per discutere delle criticità diventate ormai emergenziali riguardanti le strade provinciali 18 e 15 che collegano San Ferdinando di Puglia a Canosa di Puglia e a Trinitapoli.

In diverse occasioni, Cramarossa e Demichele hanno segnalato la pericolosità di questi tratti stradali all’ente Provincia e più volte, quando ricopriva la delega assessorile al ramo, Demichele aveva presentato esposti alla Prefettura e alla Procura della Repubblica denunciando le condizioni estremamente pericolose per gli utenti della strada. Lunghi tragitti sono diventati praticamente inagibili nel tempo. Infatti, numerosi sono stati gli incidenti che si sono verificati su quelle che sono considerate, oramai, vere e proprie “strade della morte”, rese ancora più pericolose in caso di abbondanti piogge.

Al termine dell’incontro, cui erano presenti anche il Consigliere Regionale Giuseppe Tupputi e la Consigliera Provinciale Rosa Tupputi, il presidente Lodispoto ha assicurato che a breve si procederà alla gara per l’affidamento dei lavori di rifacimento del manto stradale e alla messa in sicurezza della provinciale 18. Nell’immediato, invece, si predisporranno interventi di manutenzione ordinaria per eliminare le buche e rendere più sicuri ed agibili i tratti di strada, dove, specie in periodi come questi dedicati alla raccolta stagionale dei prodotti agricoli, transitano ad ogni ora del giorno e della notte numerosi mezzi.

“Accogliamo con soddisfazione l’impegno assunto dal Presidente Lodispoto - hanno evidenziato Cramarossa e Demichele -, e ringraziamo il Consigliere Regionale Giuseppe Tupputi per l’interessamento dimostrato, partecipando personalmente a questo incontro necessario e non più procrastinabile per dare una risposta alle istanze dei cittadini dei comuni collegati alle due provinciali, così come degli operatori agricoli che rischiano quotidianamente la loro incolumità. Un ringraziamento anche alla Consigliera Provinciale Rosa Tupputi, che al fianco del Presidente Lodispoto seguirà l’iter in provincia per una risoluzione celere e tempestiva di questa annosa questione. Dal nostro canto - hanno concluso la Consigliera Comunale di San Ferdinando di Puglia, Teresa Cramarossa, e l’ex Assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Giacomo Demichele, continueremo a vigilare affinché gli impegni assunti oggi si concretizzino nel più breve tempo possibile.”

