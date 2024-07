Il gruppo “SìAmo Trinitapoli” chiede il trasferimento del mercato rionale da largo Falcone-Borsellino a largo Reali Saline

TRINITAPOLI - Trasferire il mercato rionale giornaliero da Largo Falcone-Borsellino a Largo Reali Saline. È questa la richiesta formulata dal gruppo “SìAmo Trinitapoli”, composto da Emanuele Losapio e Marta Patruno, al sindaco Francesco di Feo. I due consiglieri comunali hanno richiesto ufficialmente alla nuova amministrazione di spostare il mercato durante la restante durata dei lavori di rigenerazione urbana in corso su Via Roma.

«L’area alle spalle di Palazzo di Città è inidonea per tale tipo di attività - esordisce la consigliera Patruno - e rappresenta per gli operatori una soluzione temporanea non adeguata alle esigenze degli stessi. Riteniamo che la soluzione migliore sia quella dello spostamento in Largo Reali Saline: per non far perdere la storica fidelizzazione con la clientela (vista la poca distanza), ma anche per dare l’opportunità ai cittadini di avere nelle vicinanze altre attività commerciali (macelleria e panificio ecc.), così come già capitava con il mercato rionale funzionante in Piazza Roma».

Da oltre quattro mesi le bancarelle sono state trasferite alle spalle del comune, con gravi disagi per gli operatori che più volte avevano richiesto di spostarsi in un luogo più idoneo. «Alcuni venditori stanno evitando di lavorare in quell’area perché non riescono più a vendere - spiega il consigliere Losapio -. A volte è incredibile come ci si possa complicare la vita per nulla, per questo abbiamo chiesto alla nuova amministrazione comunale di intervenire immediatamente. Per risolvere la questione all’origine sarebbe bastato solo un cartello con su scritto: “Il mercato è spostato temporaneamente in Largo Reali Saline”. Una soluzione che avevamo studiato quando avevamo deciso di aderire al progetto PNRR di rigenerazione urbana di Via Roma. Speriamo che la questione venga risolta nel più breve tempo possibile, considerato che non si conosce il termine certo di chiusura dei lavori e se il cronoprogramma inizialmente fissato sarà rispettato».

Comunicato Stampa Gruppo “SìAmo Trinitapoli”