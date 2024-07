“C’è solo un Presidente”: il Milan Club Margherita celebra Silvio Berlusconi con la presentazione del libro di Pellegatti e Di Stefano. Ospite d’onore Nelson Dida

TRANI - Mercoledì 17 luglio prossimo, alle ore 21:00, Villa Ernesta a Trani diventerà il centro dell’attenzione per tutti gli appassionati di calcio e in particolare per i tifosi del Milan. In questa elegante location, il Milan Club Margherita, in collaborazione con A.I.M.C. Puglia, ha organizzato un evento imperdibile: la presentazione del libro “C’è solo un Presidente”. Questo volume, scritto dai giornalisti Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano, è un omaggio alla figura di Silvio Berlusconi, il leggendario presidente che ha trasformato il Milan in una delle squadre più vincenti e prestigiose del mondo. (Video presentazione)

Un tributo a Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è una figura che ha lasciato un’impronta indelebile non solo nel mondo del calcio, ma anche nella politica e nell’imprenditoria italiana. Nato a Milano nel 1936, Berlusconi ha fondato il gruppo Fininvest e la rete televisiva Mediaset, rivoluzionando il panorama mediatico italiano. Nel 1986, acquistò il Milan e lo trasformò in una delle squadre più forti e rispettate a livello internazionale. Sotto la sua presidenza, il Milan ha vinto 8 campionati italiani, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 UEFA Champions League, 5 Supercoppe UEFA, 2 Coppe Intercontinentali e una Coppa del mondo per club FIFA, per un totale di 29 trofei ufficiali in 31 anni.

Gli autori: Carlo Pellegatti e Peppe Di Stefano

Carlo Pellegatti è una delle voci più riconoscibili nel giornalismo sportivo italiano. Nato a Milano nel 1950, è noto per le sue telecronache appassionate e coinvolgenti delle partite del Milan, che ha seguito per decenni con grande competenza e amore per i colori rossoneri. La sua carriera è stata segnata da una profonda conoscenza del calcio e da uno stile unico, che lo ha reso un punto di riferimento per i tifosi.

Peppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport, è un altro volto noto per gli appassionati di calcio. Con una lunga carriera alle spalle, Di Stefano ha seguito da vicino le vicende del Milan, offrendo ai telespettatori analisi approfondite e notizie in esclusiva. La sua collaborazione con Pellegatti in “C’è solo un Presidente” unisce due voci autorevoli e appassionate, capaci di raccontare la storia di Berlusconi e del Milan con precisione e coinvolgimento.

Ospiti d’onore: Nelson Dida

La serata sarà arricchita dalla presenza di Nelson Dida, storico portiere del Milan e protagonista di alcuni dei momenti più memorabili della storia rossonera. Nato in Brasile nel 1973, Dida ha vestito la maglia del Milan dal 2000 al 2010, diventando uno dei portieri più apprezzati e rispettati a livello mondiale. Con le sue parate decisive, ha contribuito in modo determinante ai successi del Milan, tra cui la vittoria della Champions League nel 2003 e nel 2007.

Considerato uno dei migliori della sua generazione, Dida si è classificato rispettivamente al quarto, al terzo e al secondo posto nella classifica del Miglior portiere dell’anno IFFHS nel 2003, 2004 e 2005. Sempre nel 2005 è stato nominato portiere dell’anno FIFPro World XI. Inoltre, rientra nella ristretta cerchia dei giocatori che hanno vinto due edizioni del Mondiale per club con due squadre differenti: nel suo caso, il Corinthians nel 2000 e il Milan nel 2007.

È uno degli unici tre calciatori della storia, insieme a Ronaldinho e Cafu, ad essere riuscito a conquistare, almeno una volta, UEFA Champions League, Copa Libertadores, Coppa del Mondo FIFA, Copa América e Confederations Cup. Inoltre, insieme a Wilfredo Caballero, è uno degli unici due portieri nella storia del calcio ad essersi aggiudicati sia la UEFA Champions League che la Copa Libertadores.

La sua presenza aggiungerà un tocco speciale all’evento, permettendo ai tifosi di rivivere emozioni uniche e di ascoltare direttamente dai protagonisti i racconti di quegli anni gloriosi. (Video Dida)

Il Milan Club Margherita di Savoia: un impegno costante

Il Milan Club Margherita, organizzatore dell’evento, è una realtà che da anni si distingue per il suo impegno nella promozione dei valori sportivi e della passione per il Milan. Fondato da un gruppo di tifosi appassionati, il club è diventato un punto di riferimento per la comunità rossonera locale, organizzando eventi, incontri e trasferte per seguire la squadra. Grazie alla collaborazione con A.I.M.C. Puglia, il club ha rafforzato la sua presenza sul territorio, creando una rete di supporto e amicizia tra i tifosi.

Save the date

Mercoledì 17 luglio 2024, ore 21:00 - Villa Ernesta, Trani. Organizzatori: Milan Club Margherita, con la collaborazione di A.I.M.C. Puglia.

Prenotazioni e contatti

Per garantire la propria presenza a questa serata esclusiva, è possibile prenotare contattando il Milan Club di Margherita di Savoia al numero telefonico 392.4786120. In alternativa, le prenotazioni possono essere effettuate tramite i canali social del club, disponibili su Instagram e Facebook. Data l’importanza dell’evento e l’interesse suscitato, è consigliabile prenotare il prima possibile.

Un evento per tutti gli appassionati di calcio

La presentazione di “C’è solo un Presidente” non si rivolge esclusivamente ai tifosi del Milan, ma a tutti gli amanti del calcio che desiderano celebrare una figura centrale come quella di Silvio Berlusconi. La sua leadership e la sua capacità di trasformare il Milan in una squadra dominante a livello mondiale sono un patrimonio di tutto lo sport italiano. La serata sarà un’occasione per condividere ricordi, emozioni e passione per il calcio, in un’atmosfera di grande partecipazione ed affetto.

