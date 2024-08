Rifacimento del manto stradale di via Mandriglia, di Feo e Muoio seguono i lavori: “Tratto più sicuro”

TRINITAPOLI - Procedono spediti i lavori di rifacimento del manto stradale di via Mandriglia, uno degli interventi programmati dall’amministrazione comunale per migliorare la viabilità cittadina. I lavori, seguiti da vicino dal sindaco Francesco di Feo e dall’assessore ai lavori pubblici Cosimo Muoio, sono eseguiti in collaborazione con i tecnici comunali.

Durante la mattinata, il primo cittadino e l’assessore Muoio hanno ispezionato le varie fasi del cantiere, assicurandosi che le operazioni procedessero secondo il piano stabilito e nel rispetto delle normative di sicurezza. L’importanza dell’intervento è stata sottolineata dal sindaco di Feo, che ha evidenziato come il rifacimento di questa strada rappresenti un passo cruciale per garantire una maggiore sicurezza e fluidità del traffico, considerando anche la vicinanza della sede della ASL locale.

“Al termine dei lavori, quell’importante e trafficato tratto di strada sarà più sicuro e scorrevole per tutti”, ha dichiarato il sindaco di Feo, evidenziando l’impatto positivo che l’intervento avrà sulla comunità e sulla viabilità locale.

Nel frattempo, il Comune invita gli automobilisti a prestare la massima attenzione e a mantenere la pazienza durante i lavori, poiché potrebbero verificarsi rallentamenti temporanei nella circolazione. “Chiediamo ai cittadini di collaborare con prudenza, per garantire che i lavori possano essere completati nei tempi previsti e senza incidenti”, ha aggiunto l’assessore Muoio.

Il rifacimento di via Mandriglia è solo uno dei tanti interventi previsti dall’amministrazione comunale per migliorare la rete viaria della città, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e di una migliore qualità della vita per tutti i cittadini di Trinitapoli. L’attenzione e l’impegno delle autorità comunali sono rivolti a garantire infrastrutture più moderne e sicure, rispondendo alle esigenze della comunità.

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare da vicino l’avanzamento dei lavori, mantenendo un dialogo costante con i residenti e gli utenti della strada per minimizzare i disagi e massimizzare i benefici derivanti da questo importante progetto.

GAETANO DALOISO