Chiusura ufficio postale, il sindaco di Feo: “Situazione inaccettabile. Fiduciosi che gli impegni vengano rispettati”

TRINITAPOLI - Sulla situazione ancora fortemente critica dell’Ufficio postale a Trinitapoli, interviene il Sindaco, Francesco di Feo: “Spero che Poste Italiane possa muoversi immediatamente, dal momento che i dirigenti dell’Ente hanno assunto precisi accordi, secondo i quali entro il 20 agosto 2024 metterebbero in atto un servizio quasi completo. Da parte nostra siamo fiduciosi che gli impegni vengano rispettati. Dopo di che - ha aggiunto il Sindaco - in mancanza, prenderemo provvedimenti necessari e immediati per fronteggiare una situazione inaccettabile, in quanto - ha concluso di Feo - non potremmo subire un’ulteriore dilazione dei tempi”. (Video)

Subito dopo l’insediamento, il primo cittadino, al fine di alleviare i disagi dei cittadini, aveva attrezzato l’area con due gazebo. Intanto, la situazione perdura da oltre tre mesi, da quando cioè, il 22 aprile 2024, una deflagrazione fece esplodere il bancomat, provocando notevoli danni alla struttura. Da allora il servizio viene svolto, con orario ridotto (la mattina fino alle ore 13), in un camper con un solo impiegato a bordo.

Forti i disagi per i cittadini, ma anche per i dipendenti costretti a trasferirsi in altre sedi. Nell’ultima seduta di consiglio comunale, il consigliere di opposizione Michele Triglione, del gruppo “Trinitapoli buona politica”, ha presentato un’interpellanza al sindaco esprimendo la necessità che “il consiglio comunale chieda, con urgenza e sollecitudine, lo svolgimento rapido dei lavori di ripristino dell'ufficio postale cittadino” (leggi, ndr).

GAETANO SAMELE