‘Chiare sere d’estate’: presentato il cartellone estivo di Trinitapoli. Di Feo: “Una festa che coinvolgerà l’intera comunità”

TRINITAPOLI - Presentato dal sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, con una conferenza stampa svolta nella straordinaria cornice del Parco Archeologico degli Ipogei (Età del Bronzo), il ricco cartellone estivo, denominato “Chiare sere d’estate”, che accompagnerà residenti ed emigrati fino ai primi di settembre. (Video)

Grazie alle casse comunali in ordine, lasciate dalla Commissione straordinaria e alle sponsorizzazioni, il programma sfiora i 50mila euro “per arrivare a soddisfare - ha sottolineato il primo cittadino - le esigenze di tutti e nei vari punti della città. In particolare: ville, piazze, giardini, centro storico, Parco Archeologico, Centro di educazione ambientale ‘Casa di Ramsar’, piazza del Ricordo, strutture sportive come Palazzetto dello Sport, stadio comunale, campi da tennis, di padel e di basket. È la filosofia che abbiamo seguito - ha spiegato di Feo -, che poi ha aggiunto: “sarà una festa, con momenti di spensieratezza, gioia e riflessioni per coinvolgere l’intera comunità”.

Infatti, gli eventi riguardano: cultura, sport, spettacoli, scuola, sociale, arte, ambiente e intrattenimenti vari. Inoltre, il sindaco, per il risultato raggiunto, ha ringraziato gli assessori al turismo, Maria Rosaria Capodivento, e a sport e spettacolo, Giovanni Landriscina, ma anche altri amministratori e funzionari e, soprattutto, associazioni e parrocchie coinvolte.

Prendendo spunto dall’ampio spirito di coinvolgimento e condivisione, la presidente del consiglio comunale, Loredana Lionetti, ha colto l’occasione per lanciare un “appello alla collaborazione tra tutti, mettendo da parte contrasti politici e rancori personali, per far voltare pagina a Trinitapoli”.

“Momento clou del programma - ha annunciato Francesco di Feo - sarà la tre giorni (14-15-16 agosto) per i festeggiamenti dei Santi patroni (SS. Maria di Loreto e Stefano) che culminerà il 16 agosto, alle ore 21 su viale Vittorio Veneto, con il concerto di Anna Tatangelo”.

Oltre 40 gli eventi in cartellone.

GAETANO SAMELE