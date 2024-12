Rigenerazione urbana, dal Fondo di Coesione finanziamenti per 1,725 milioni di euro per la realizzazione di quattro nuovi interventi

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Comune di Margherita di Savoia, nell’ambito di un avviso pubblico relativo al Patto di Inclusione al quale ha partecipato nel 2019 in qualità di Ente capofila all’interno di una progettualità condivisa con i Comuni di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, è risultato assegnatario di un finanziamento di 1.725.000 euro su un totale complessivo di 4 milioni e mezzo da ripartire fra i tre Comuni.

Tale somma è destinata alla realizzazione dei Progetti di Rigenerazione Urbana; in particolare nel Comune di Margherita di Savoia sono previsti i seguenti interventi:

1) intervento di recupero funzionale dell’immobile Ex Cral con destinazione d’uso Centro Diurno per anziani, per un importo di 720mila euro;

2) interventi di risanamento urbano tesi alla valorizzazione di zona Erba dei Cavallari con opere finalizzate alla moderazione del traffico, alla configurazione di isole ambientali ed alla riqualificazione e messa in sicurezza dei percorsi pedonali, per un importo di 300mila euro;

3) interventi di riqualificazione di Via Maggiore Galliano e Via G. Mazzini, per un importo di 470mila euro;

4) realizzazione di un Parco Urbano in Zona Regina, per un importo di 235mila euro.

Tutti i progetti, approvati con delibere di Giunta comunale n. 19, 20, 21 e 22 dell’8 marzo 2022, sono stati redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale e sono stati finanziati dal Fondo di Coesione.

«Con questi quattro progetti - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - la nostra amministrazione comunale prosegue nella sua azione di rigenerazione urbana per dare alla città di Margherita di Savoia un aspetto più accogliente, moderno, sicuro ed ecosostenibile. Siamo fortemente impegnati nello sforzo di generare una diversa mentalità nella gestione del territorio per favorire un’idea di sviluppo differente rispetto al passato: il mio ringraziamento va al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale arch. Paolo Camporeale e ai suoi collaboratori per l’indispensabile opera di supporto».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO