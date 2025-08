La Polizia di Stato rafforza i controlli a Margherita di Savoia: presenza intensificata del Reparto Prevenzione Crimine e della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile

MARGHERITA DI SAVOIA - Con l’arrivo dell’estate e l’incremento esponenziale dei flussi turistici, la Questura di Barletta-Andria-Trani ha messo in campo un dispositivo rafforzato di controllo e prevenzione a Margherita di Savoia, località balneare tra le più frequentate del litorale pugliese. Coordinata dalla Questura e con il coinvolgimento del Commissariato di P.S. di Andria, la Polizia di Stato ha intensificato la presenza sul territorio attraverso gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine e della Sezione “Falchi” della Squadra Mobile, impegnati in un’attività capillare di monitoraggio e presidio delle aree più sensibili.

I numeri, aggiornati ai mesi di giugno e luglio 2025, parlano chiaro: sono state identificate 2.578 persone e sottoposti a controllo 1.419 veicoli. Una mole significativa di operazioni che testimonia il costante impegno delle forze dell’ordine nel garantire ordine pubblico, sicurezza e contrasto alla criminalità, in un periodo dell’anno caratterizzato da un notevole incremento della popolazione dovuto all’intensa presenza turistica.

Il potenziamento dei controlli non si limita alla sola funzione repressiva: la strategia messa in atto dalla Questura si fonda su un approccio integrato di prevenzione e vicinanza alla cittadinanza. I “Falchi”, noti per le loro azioni rapide e mirate nei contesti urbani a rischio, affiancano le unità del Reparto Prevenzione Crimine in un’attività di vigilanza dinamica che comprende tanto i quartieri residenziali quanto il lungomare, le aree mercatali, le zone della movida e gli snodi viari di maggior traffico.

«L’obiettivo - spiegano dalla Questura - è quello di garantire una presenza visibile, deterrente ed efficace, che sappia intercettare tempestivamente eventuali situazioni critiche, rafforzando al contempo il senso di sicurezza percepita da residenti e visitatori».

Il piano operativo, coordinato a livello provinciale, proseguirà per tutta la durata dell’estate, con pattugliamenti rafforzati anche nelle ore serali e notturne. Una presenza discreta ma attenta, che mira a prevenire reati predatori, illeciti legati al traffico di stupefacenti e fenomeni di microcriminalità, senza trascurare il controllo della circolazione stradale e il rispetto delle normative locali.

In questo contesto, si segnala anche la costante sinergia tra Polizia di Stato, amministrazione comunale e cittadinanza attiva: un modello di collaborazione istituzionale che si rivela fondamentale per affrontare in modo efficace le sfide legate alla sicurezza urbana in una località turistica di primo piano come Margherita di Savoia.

Per ulteriori approfondimenti sulle strategie di controllo e prevenzione della criminalità adottate durante i mesi estivi nelle località turistiche italiane, si segnala l’analisi periodica pubblicata dall’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza Urbana (https://www.osservatoriosicurezza.it), nonché i report aggiornati del Ministero dell’Interno (https://www.interno.gov.it) e della Polizia di Stato (https://www.poliziadistato.it), che forniscono dati ufficiali, statistiche e linee guida sulle attività di pubblica sicurezza.

Nel frattempo, il presidio su Margherita di Savoia continuerà con la medesima intensità. Una rassicurazione concreta per chi vive, lavora o sceglie di trascorrere le vacanze in questa città sospesa tra saline e mare, che fa della sicurezza uno dei suoi asset più importanti per l’accoglienza.

Redazione CorriereOfanto.it (Foto: Questura di Barletta-Andria-Trani / Facebook)