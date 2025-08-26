Interdittiva antimafia, il Tribunale di Bari ammette le società al controllo giudiziario

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Il Tribunale di Bari, sezione misure di prevenzione, con provvedimento del 29 luglio 2025 ha disposto l’ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis del D.lgs. 159/2011 per le società interessate da interdittiva antimafia.
Con lo stesso atto è stata nominata amministratore giudiziario l’avv. Daniela Teresa Santamato, che avrà il compito di supervisionare la gestione aziendale nel periodo di applicazione della misura.
Il controllo giudiziario sospende gli effetti dell’interdittiva e consente alle imprese di rientrare nelle white list prefettizie, garantendo la prosecuzione delle attività produttive sotto la vigilanza dello Stato e a tutela dei lavoratori.
GAETANO DALOISO