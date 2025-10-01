Nuove tecnologie e videosorveglianza per contrastare i furti di rame lungo le linee ferroviarie

BARLETTA - Implementazione della videosorveglianza con sistemi sempre più all’avanguardia ed intensificazione dei servizi di vigilanza da parte delle forze dell’ordine: sono gli strumenti individuati nella riunione odierna del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per prevenire e contrastare il sempre più diffuso fenomeno dei furti di cavi di rame e contrappesi di ghisa nei tratti ferroviari presenti sul territorio.

All’incontro, presieduto dal Prefetto di Barletta Andria Trani, Silvana D’Agostino, hanno preso parte, oltre ai vertici provinciali delle Forze di Polizia, l’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, e i rappresentanti di Polizia Ferroviaria, FS Security, Rete Ferroviaria Italiana e Trenitalia.

“Si tratta di un fenomeno che da anni coinvolge in maniera consistente l’intero territorio pugliese, con notevoli ripercussioni sulla sicurezza della circolazione ferroviaria e sulla puntualità dei treni in transito lungo l’intera direttrice adriatica”, ha dichiarato il Prefetto Silvana D’Agostino.

L’ultimo episodio, in ordine di tempo, si è verificato lo scorso 19 settembre, quando, sulla linea tra Barletta e Trinitapoli, è stato constatato il furto di numerosi contrappesi con interruzione di pubblico servizio della circolazione ferroviaria e notevoli disagi ai viaggiatori.

“Parallelamente all’attività investigativa in atto, la Polizia Ferroviaria, con l’ausilio di FS Security, ha avviato un costante monitoraggio della tratta anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza sempre più all’avanguardia, e sono in corso di valutazione anche l'utilizzo di altre tecnologie”, ha proseguito il Prefetto, aggiungendo altresì che “sarà massima l’attenzione delle forze di polizia anche per rintracciare ed interrompere la filiera di illegalità legata ai furti di rame, con controlli mirati nei centri di rottamazione e commercializzazione”.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani