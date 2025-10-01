Cerignola, ripartiti i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo il corso cittadino

CERIGNOLA - Sono ripresi i lavori per la realizzazione della pista ciclabile lungo il corso cittadino. Nell’ambito delle progettualità finanziate dal PNRR e a seguito di una corposa interlocuzione con il mondo associativo e gli operatori economici della città, verrà creata una bike line in resina senza cordolo: si tratta, dunque, di una corsia riservata ai ciclisti ricavata all’interno della carreggiata e opportunamente delimitata da segnaletica orizzontale e verticale.

L'amministrazione comunale, con quest’opera, punta a raggiungere principalmente due obiettivi: promuovere la mobilità sostenibile e garantire la sicurezza stradale. Seguendo quest’ultimo filone, infatti, in via del tutto sperimentale - così da valutare il corretto utilizzo - si è deciso di tracciare la pista utilizzando esclusivamente la segnaletica verticale e orizzontale e tutti i correttivi previsti dalle normative per assicurare l’incolumità dei cittadini e dei cicloamatori.

La stesura della resina avverrà su un manto stradale nuovo di zecca, grazie agli interventi eseguiti da Enel, la stessa società che sta realizzando gli attraversamenti pedonali. Inoltre, per non perdere gli spazi riservati ai parcheggi, gli stalli saranno posizionati dall’altra parte della sede stradale rispetto all'attuale collocazione.

«Tutti gli accorgimenti presi permetteranno di usufruire della pista con maggiore tranquillità e garantiranno un ordinato svolgimento degli spostamenti in bicicletta, incentivando l’utilizzo di mezzi ecologici e promuovendo stili di vita sani. Come detto, questa pista ciclabile è un'opera sperimentale e potrebbe subire dei piccoli correttivi in futuro, sulla base di come verrà fruita dai cicloamatori o dopo aver valutato ulteriori spunti offerti dalla cittadinanza». Queste le parole dell’assessore ai Lavori pubblici, Vincenzo Merra.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola