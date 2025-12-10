Margherita di Savoia, arrestato dai Carabinieri per maltrattamenti ai genitori. L’operazione evidenzia l’importanza della collaborazione tra cittadini ed istituzioni

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 46enne originario di Margherita di Savoia, gravemente indiziato di reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.

Il provvedimento cautelare, che scaturisce da una meticolosa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Margherita di Savoia, ai quali si erano rivolti i genitori dell’indagato, entrambi ultrasettantenni, per denunciare le gravi condotte subite.

In particolare, gli anziani avevano raccontato di una situazione divenuta ormai non più sostenibile che li aveva costretti a chiedere protezione ai Carabinieri. Negli ultimi quattro anni, infatti, il rapporto con il ﬁglio era diventato sempre più problematico a causa delle continue richieste di denaro, giustificate da presunti debiti contratti con persone poco raccomandabili.

Nel febbraio 2025, dopo un periodo di quattro anni trascorso nel Nord Italia, l’uomo era rientrato nel comune di origine, riprendendo di fatto la convivenza con i genitori. Tale situazione, tuttavia, non aveva portato alcun miglioramento: ai ripetuti rifiuti di consegnare soldi seguivano frequenti aggressioni, verbali e fisiche. In più occasioni, le vittime sono state costrette ad abbandonare la propria abitazione e a trovare riparo presso parenti, amici e, addirittura, in una struttura ricettiva della zona per salvaguardare la propria incolumità.

L’uomo, che solitamente si rivolgeva alla madre, ritenuta più vulnerabile, per esercitare pressioni sul padre, nel corso degli ultimi mesi, avrebbe estorto ai propri genitori circa 40.000,00 Euro, inducendoli persino a indebitarsi per soddisfare le sue pretese nel timore di reazioni ancora più violente.

Grazie ad un’accurata attività investigativa, attraverso la raccolta di testimonianze e accertamenti tecnici, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica degli eventi e documentare la condotta estorsiva.

L’operazione conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e istituzioni: la tempestiva denuncia ha permesso di interrompere così un disegno criminoso che avrebbe potuto portare a conseguenze più gravi.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e l’indagato, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non può essere considerato colpevole fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.

