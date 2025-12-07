Rapina all’Eurospar di Trinitapoli: banditi in fuga con l’incasso, indagini in corso

TRINITAPOLI - Attimi di forte tensione nella serata di ieri al supermercato Eurospar di via San Ferdinando di Puglia, teatro di una rapina avvenuta intorno alle 20.15. Tre individui con il volto coperto hanno fatto irruzione nel punto vendita, minacciando il personale e fuggendo con l’incasso.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi non sarebbero stati armati di pistole, ma di un arnese metallico - con ogni probabilità un piede di porco - utilizzato per intimidire gli addetti alle casse. Sotto minaccia, il personale sarebbe stato costretto a consegnare il denaro della giornata, il cui ammontare è ancora in fase di quantificazione. Le prime indiscrezioni parlano di una somma nell’ordine di alcune migliaia di euro.

Consumata la rapina, i tre si sono dileguati rapidamente tra le vie circostanti, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Trinitapoli, che hanno immediatamente avviato i rilievi e raccolto i primi elementi utili alle indagini.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e risalire all’identità dei responsabili. Gli inquirenti mantengono aperta ogni pista investigativa, mentre le ricerche proseguono in tutto il territorio.

