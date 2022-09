Il sindaco Lodispoto ringrazia Elodie e tutta la troupe di “Ti mangio il cuore”

MARGHERITA DI SAVOIA - «Siamo veramente felici ed orgogliosi che la produzione del film “Ti mangio il cuore”, proiettato nei giorni scorsi alla 79ma edizione della Mostra del Cinema di Venezia, abbia scelto Margherita di Savoia tra le location di una pellicola di grande impegno sociale e di coraggiosa denuncia di un sistema che soffoca il nostro bellissimo territorio: voltarsi dall’altra parte e far finta di nulla è una scelta che non serve a niente e che anzi favorisce il proliferare della malavita organizzata, che da sempre prospera nel silenzio e nell’omertà. Siamo dunque doppiamente grati ai produttori, al regista Pippo Mezzapesa e allo straordinario cast del film, nel quale spicca la bravissima Elodie, per aver scelto la nostra città quale location non solo del film ma anche del videoclip promozionale che ne accompagna la distribuzione. Un ringraziamento particolare voglio rivolgerlo proprio ad Elodie, artista poliedrica e donna fortemente impegnata nella difesa dei diritti civili, che ho incontrato nei giorni scorsi assieme all’assessore al turismo Francesca Santobuono. Non dimentichiamo infatti che aver individuato le Saline di Margherita di Savoia ed il Magazzino Nervi per la realizzazione di alcune delle scene più toccanti del film è uno straordinario veicolo promozionale e di immagine per la nostra cittadina, che per i suoi suggestivi scenari naturali ed ambientali ben si presta come set per le produzioni audiovisive: un settore che può dare ulteriore impulso all’impegno che, come amministrazione comunale, stiamo portando avanti per la destagionalizzazione dei flussi turistici»: è il commento che il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, rivolge dopo l’arrivo in città di Elodie e della troupe di “Ti mangio il cuore”, impegnata nei giorni scorsi nella realizzazione di un video promozionale della pellicola, partecipante alla sezione “Orizzonti” della prestigiosa Mostra internazionale d’arte cinematografica.

Il film è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema ed è stato realizzato con il contributo dell'Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia. Accanto alla protagonista Elodie, al suo esordio cinematografico, nel cast ci sono Francesco Patané, Tommaso Ragno, Lidia Vitale, Francesco Di Leva, Giovanni Trombetta, Letizia Cartolaro, Michele Placido e Brenno Placido.

Tratto dall'omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, “Ti mangio il cuore” è diretto da Pippo Mezzapesa; la sceneggiatura è firmata da Antonella Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino; la fotografia è di Michele D'Attanasio, la scenografia di Daniele Frabetti, i costumi di Ursula Patzak, il montaggio di Vincenzo Soprano e le musiche di Teho Teardo. Il film è stato girato, oltre che a Margherita di Savoia, tra Ascoli Satriano, Barletta, Cagnano Varano, Carpino, Castelluccio dei Sauri, Foggia, Manfredonia e Vieste e sarà nelle sale cinematografiche dal 22 settembre.

