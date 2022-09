Il messaggio del sindaco Lodispoto per l’avvio dell’anno scolastico 2022/23

MARGHERITA DI SAVOIA - Con l’ormai prossimo inizio dell’anno scolastico 2022/23 il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto ha come di consueto rivolto un messaggio d’augurio agli studenti ed alle loro famiglie ed al personale docente e non docente in servizio nelle scuole cittadine.

«Dopo tre anni sicuramente molto difficili a causa della pandemia - ha dichiarato - il nuovo anno scolastico segna finalmente il ritorno alla normalità. Questo tuttavia non ci esime dal mantenere ancora alto il livello di attenzione e ad osservare col massimo senso di responsabilità tutte le precauzioni possibili per evitare una recrudescenza del virus in una battaglia che, dobbiamo ricordarlo, non è ancora definitivamente vinta».

Il sindaco Lodispoto aggiunge: «Grazie all’impegno dell’assessore alla pubblica istruzione Mario Braccia abbiamo adottato tutti i provvedimenti necessari, compresa la sanificazione dei locali, per cominciare l’anno scolastico nella massima sicurezza. Formulo pertanto i più calorosi auguri di buon anno scolastico alla dirigente dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII - G. Pascoli” dott.ssa Margherita Di Pumpo, di cui ho avuto modo di apprezzare competenza e passione nel corso del suo primo anno a Margherita di Savoia, e al dirigente del Polo degli Studi di Istruzione Superiore “Aldo Moro” dott. Valentino Di Stolfo, al quale mi lega da anni un rapporto di reciproca stima e preziosa collaborazione. Il mio primo pensiero però è rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado di Margherita di Savoia ed alle loro famiglie, che sono il fulcro dei processi educativi alla base della formazione delle nuove generazioni: agli studenti, ai genitori, al personale docente e non docente auguro a nome mio e dell’assessore alla pubblica istruzione Mario Braccia un buon anno scolastico 2022/23!».

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE