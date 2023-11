Nuova sede per il CPIA BAT “Gino Strada” di Trinitapoli, presso la scuola “Garibaldi”

TRINITAPOLI - Il CPIA BAT ‘Gino Strada’ di Trinitapoli, scuola statale per adulti, ha una nuova sede. Dopo il triennio trascorso presso la Scuola dell’Infanzia ‘Padre Leone’, in via San Pietro, il ‘Gino Strada’, infatti, ha una nuova e accogliente casa presso la Scuola secondaria di primo grado ‘G. Garibaldi’, in via Pirandello, 19. Il trasferimento, originariamente dovuto a importanti lavori di ristrutturazione che interesseranno la scuola ‘Padre Leone’, è stato deliberato dai tre componenti della Commissione straordinaria che amministra il Comune di Trinitapoli, Giuseppina Ferri, Salvatore Guerra e Massimo Santoro e ha fatto seguito ad un proficuo dialogo interistituzionale tra la stessa Commissione, il dirigente scolastico del ‘Gino Strada’, Paolo Farina, e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale ‘Garibaldi-Leone’, Roberta Lionetti.

«Ringrazio vivamente la Commissione straordinaria - ha dichiarato Farina - per la fattiva e solerte attenzione prestata alla soluzione di quel che poteva apparire un problema ed invece si è presentato come una occasione migliorativa. È bello che il ‘Gino Strada’, scuola statale per adulti, possa convivere con la ‘Garibaldi-Leone’ nella sede centrale in via Pirandello: è un modo concreto per testimoniare che ogni scuola ha la sua dignità e che non è mai troppo tardi per imparare. Un grazie sincero alla dirigente Roberta Lionetti e a quanti hanno seguito personalmente e celermente la vicenda del trasloco: i Commissari Ferri, Guerra e Santoro, il Segretario Generale del Comune di Trinitapoli, Beniamino Iorio, il dirigente comunale arch. Walter Grieco, nonché il coordinatore della sede del ‘Gino Strada’ a Trinitapoli, il docente». Paolo Farina ricorda che il CPIA BAT ‘Gino Strada’ è una scuola statale che offre corsi liberi e gratuiti di alfabetizzazione primaria, per gli stranieri e per quanti non avessero completato il percorso della scuola elementare (scuola primaria); diploma della scuola media (scuola secondaria di primo grado); biennio delle scuole superiori (scuola secondaria di secondo grado).

Inoltre, nella sede di Trinitapoli, anche per laureati, il ‘Gino Strada’ ha già attivato i corsi di ampliamento della seguente offerta formativa: inglese (base e avanzato); informatica (base e avanzato); chitarra (base e avanzato); scienza degli alimenti. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.cpiabat.edu.it o telefonare al numero 0883.246544, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13.

GAETANO SAMELE