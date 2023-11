Settimana della Scienza 2023 a Trinitapoli: presentazione del volume “Noi e l’Universo”

TRINITAPOLI - Nell’ambito della “Settimana della Scienza 2023”, l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Dell’Aquila-Staffa” di Trinitapoli, in collaborazione con il Comune di Trinitapoli, il Centro di Ricerche “Enrico Fermi” e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), hanno organizzato per il primo dicembre 2023, alle ore 18, presso l’Auditorium dell’Assunta, la presentazione del volume “Noi e l’Universo” realizzato a cura di Giacomo Di Staso e Margherita Lafata, docenti presso il “Dell’Aquila-Staffa”.

All’incontro, moderato da Marcello Abbrescia, docente di fisica presso l’Università degli Studi “A. Moro” di Bari, interverranno Ruggiero Isernia, dirigente scolastico del “Dell’Aquila-Staffa”, e due scienziati che lavorano presso il CERN (European Organization for Nuclear Research) di Ginevra: Giuseppe Lo Presti, ingegnere informatico, e Antonella Del Rosso, fisico ed esperta di comunicazione di scienza e tecnologia.

Presso l’istituto “Dell’Aquila-Staffa” è costantemente in funzione un telescopio realizzato dagli studenti dell’istituto insieme ai docenti Giacomo Di Staso e Margherita Lafata. Il telescopio fu inaugurato, nel 2012, dal prof. Antonino Zichichi, per la rilevazione dei raggi cosmici, particelle elettricamente cariche costituite principalmente da protoni (circa per il 90%), nuclei di elio (circa 9%) e il rimanente 1% da tutti gli altri nuclei atomici. Da allora è stata avviata una stretta collaborazione con il CERN di Ginevra, il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle sull’origine dei raggi cosmici, la “cenere” del Big Bang il cui studio aiuta a capire la struttura dell’Universo e i loro effetti su clima, atmosfera e mutazioni genetiche. Inoltre, si stabilì un diretto contatto con i vari Antonino Zichichi, Carlo Rubbia, Fabiola Gianotti e altri scienziati.

GAETANO SAMELE

Liceo “S. Staffa”, conferenza sui Raggi cosmici.

Studenti mentre lavorano alla costruzione del Telescopio.

Docenti e studenti del progetto EEE per la realizzazione del Telescopio.