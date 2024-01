Open Day all’Istituto “Dell’Aquila-Staffa”: ricca offerta formativa, laboratori e didattica all’avanguardia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Tempo di iscrizioni, tempo di orientamento al “Dell’Aquila-Staffa” di San Ferdinando di Puglia-Trinitapoli. Da giovedì 18 gennaio a sabato 10 febbraio 2024, le famiglie saranno impegnate nella scelta della scuola a cui iscrivere i propri figli nel successivo ciclo scolastico.

Pertanto, tutte le scuole si organizzano per illustrare l’offerta formativa che le caratterizza. È un pullulare di attività che rischiano però di distogliere l’attenzione dalla didattica ordinaria.

Per questo, l’Istituto "Dell’Aquila-Staffa", d’accordo con le altre scuole dell’ambito BAT 10, che comprende i Comuni di San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli e Margherita di Savoia, ha deciso di organizzare una serie di laboratori per i ragazzi di terza media che, oltre a presentare i percorsi formativi, offrano vere e proprie lezioni nelle discipline nuove che potranno incontrare l’anno successivo, quali: economia, diritto, latino, greco, moda, spagnolo, geografia turistica e così via.

Questa nuova modalità di orientamento piace molto anche ai ragazzi di terza media che non devono assistere a lunghe e noiose spiegazioni ma possono partecipare ad animazioni e attività laboratoriali che, spesso, hanno un carattere ludico e accattivante. Le giornate di orientamento sono anche un’ottima occasione per far incontrare i docenti di diverse scuole e di diversi cicli scolastici, creando così momenti di confronto e di scambio di informazioni. Non mancano le iniziative rivolte ai genitori che ovviamente hanno un ruolo fondamentale nella scelta dell’indirizzo giusto per i propri figli.

Per le famiglie, l’Istituto “Dell’Aquila-Staffa” prevede una serie di giornate chiamate “OPEN DAY”, durante le quali i genitori possono visitare liberamente la scuola, incontrare i docenti e porre tutti i quesiti riguardanti gli indirizzi, i piani di studio, le classi, le strutture, ecc. Un evento molto atteso è il Defilè di Moda “Mondo Fashion”, che sarà presentato domenica 21 gennaio 2024 alle ore 18, presso l’auditorium dell’Istituto di San Ferdinando di Puglia, dal Corso di Produzioni Tessili Sartoriali. Gli ospiti della serata, che sarà presentata da Carmine Porcaro, saranno l’Associazione Musicale “Momenti Musicali” e l’ASD “Danza Project” di Silvia Calorio.

Il “Dell’Aquila-Staffa”, con i suoi 11 indirizzi, nelle due sedi di San Ferdinando e Trinitapoli, rappresenta un’eccellenza nel territorio e non solo nel nostro ambito. Con i suoi percorsi liceali, tecnici e professionali può soddisfare le esigenze formative di molti ragazzi. Inoltre, fiore all’occhiello della scuola, è l’adozione di un modello di didattica all’avanguardia che sta già dando ottimi risultati sia in termini di profitto che di responsabilizzazione degli alunni. La cosiddetta “Didattica per Ambienti di Apprendimento” (DADA) che consiste nel trasformare tutte le aule in laboratori dove gli studenti si spostano ad ogni cambio di materia rinnovando così curiosità e motivazione.

GENNARO MISSIATO LUPO