Trinitapoli, successo per la decima edizione di LiberArte: via Roma celebra talento e creatività

TRINITAPOLI - Grande partecipazione e successo per la decima edizione di LiberArte, rassegna artistica e culturale a cielo aperto che da anni valorizza il talento creativo del territorio, animando le strade del centro cittadino con esposizioni, incontri e performance. Nelle serate del 19 e 20 luglio, via Roma si è trasformata in un autentico salotto dell’arte, offrendo al pubblico due giornate dense di emozioni, creatività e dialogo tra artisti e cittadini, in un’atmosfera accogliente e coinvolgente. (Foto)

Organizzata e curata dall’artista Grazia Torraco, l’iniziativa ha ospitato numerosi artisti provenienti da tutta la Puglia - tra giovani talenti emergenti e nomi affermati - che hanno condiviso il proprio lavoro con il pubblico lungo un suggestivo percorso espositivo. Pittura, scultura, fotografia, artigianato e letteratura si sono intrecciati in una narrazione artistica dinamica, arricchita da luci e allestimenti capaci di valorizzare ogni singola opera.

Alla manifestazione ha preso parte l’Amministrazione comunale al completo, con la presenza del sindaco Francesco di Feo, dell’assessore alla Cultura e Eventi Giovanni Landriscina, dell’assessore all’Ambiente Tonia Iodice, della presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti, dell’assessore ai Lavori Pubblici Luigi Di Leo e del consigliere comunale Michele Ingianni. Una partecipazione istituzionale che ha confermato l’attenzione e il sostegno verso una manifestazione ormai consolidata.

«È stato un piacere vedere così tanta partecipazione e apprezzamento per l’arte - ha dichiarato il sindaco di Feo -. LiberArte rappresenta un momento importante per la nostra comunità, un’occasione per scoprire e valorizzare i talenti locali e regionali». Sulla stessa linea l’assessore Landriscina: «Questa manifestazione è un esempio concreto di come la cultura possa unire e arricchire il nostro territorio, creando un dialogo autentico tra artisti e cittadini».

Emozionata e soddisfatta anche Grazia Torraco, ideatrice dell’iniziativa: «Siamo arrivati alla decima edizione di LiberArte, un progetto nato dall’amore per l’arte e dal desiderio di promuoverla nel nostro territorio. Mi piace definirla “il nostro salotto artistico” perché, anche grazie alla scenografia urbana di via Roma, si crea una vera e propria galleria d’arte all’aperto. Quest’anno abbiamo avuto l’onore di ospitare tantissimi artisti, regalando al pubblico due serate di condivisione e bellezza».

Redazione CorriereOfanto.it