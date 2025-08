Margherita di Savoia celebra il Santissimo Salvatore, tra fede, tradizione e comunità. Napoletano: “Abbiamo lavorato con passione, responsabilità e tanto cuore”

MARGHERITA DI SAVOIA - Sono iniziati questa mattina i solenni festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore, patrono principale della città. Una ricorrenza tra le più sentite dalla comunità salinara, profondamente radicata nella memoria collettiva e nella tradizione religiosa locale. Ogni anno, questo appuntamento rinnova il legame spirituale che unisce i margheritani al Signore Gesù Cristo, punto di riferimento della fede e simbolo di unità per l’intera comunità.

L’edizione 2025 si apre con una variazione importante: la processione in mare della Sacra Icona, inizialmente prevista per questa sera, è stata posticipata a giovedì 7 agosto a causa delle avverse condizioni meteomarine. A comunicarlo è stato il presidente del Comitato Feste Patronali, Giuseppe Napoletano, che ha dichiarato: “La processione in mare della Sacra Icona, prevista per questa sera, si svolgerà eccezionalmente giovedì 7 agosto. Il mare mosso e l’incertezza delle condizioni meteo ci hanno indotti a rimandare, per garantire la sicurezza e permettere a tutti di vivere questo momento tanto atteso con la giusta serenità. L’Icona, come da tradizione, sarà accompagnata dalla Chiesa Madre a Porto Canale, da dove proseguirà in mare a bordo di un peschereccio, prima di fare ritorno in chiesa.”

La preparazione spirituale: tra raccoglimento e memoria

Nei giorni che hanno preceduto l’avvio ufficiale del programma, la comunità si è preparata con un cammino di fede intenso e partecipato: la novena al Santissimo Salvatore, celebrata all’aperto in via Duomo, accanto alla Chiesa Madre, ha rappresentato un tempo di preghiera e riflessione collettiva, restituendo centralità alla devozione e rinsaldando il legame spirituale con il Patrono.

Accanto al percorso liturgico, non sono mancati eventi ad alto contenuto simbolico e culturale. Tra questi, “Approdi di Speranza”, tenutosi dal 2 al 4 agosto all’interno della Chiesa Matrice, ha saputo coniugare arte sacra e linguaggio contemporaneo. L’iniziativa - promossa dall’associazione Terra Salis APS, con il patrocinio del Comune di Margherita di Savoia e di Puglia Culture, e la direzione artistica di Antonio Minelli (Formediterre) - ha proposto un videomapping immersivo, capace di trasformare l’intera architettura della chiesa in un racconto visivo di forte impatto emotivo. Dall’abside alla volta, dalle arcate laterali fino alle pareti della navata, luci, immagini e suoni si sono fusi in una narrazione poetica e spirituale, che ha riaffermato il ruolo dello spazio sacro come luogo vivo, evocativo e condiviso. (Video - Foto)

Sempre il 4 agosto, alle ore 21, la spiaggia libera adiacente al belvedere di via Valerio ha ospitato la rievocazione de “U sbärche du Sandìseme”, curata dall’associazione Terra Salis APS, con il patrocinio del Comune di Margherita di Savoia e di Puglia Culture. L’evento ha ricostruito, con fedeltà scenografica e accuratezza filologica, un frammento fondativo della memoria collettiva margheritana: il ritrovamento dell’Icona raffigurante il Santissimo Salvatore. (Video - Foto)

I figuranti, in abiti d’epoca ispirati alla tradizione salinara, hanno dato vita ad una rappresentazione intensa e coinvolgente, culminata in un corteo che ha percorso il lungomare Cristoforo Colombo, accompagnando simbolicamente l’Icona verso la Chiesa Matrice. Un momento partecipato e sentito, capace di restituire profondità culturale e valore identitario alla festa.

Il programma ufficiale: devozione, musica e comunità

Il calendario dei festeggiamenti si è aperto questa mattina, alle ore 6.00, con l’iniziativa “Prega e cammina”: una preghiera itinerante lungo i sentieri della Salina, in via Africa Orientale, durante la quale i partecipanti hanno recitato il Rosario camminando tra i percorsi naturali della Salina, in un contesto di raccoglimento e contemplazione. (Programma)

A seguire, alle ore 7.15, nella Chiesa Madre, è stata celebrata la Santa Messa in onore dei margheritani nel mondo, presieduta da don Michele Piazzolla, vicario parrocchiale della stessa comunità. Un momento simbolico e sentito, dedicato ai tanti concittadini che, pur vivendo lontano, continuano a coltivare un legame profondo con la propria terra e con il Santissimo Salvatore.

In serata, Piazza Libertà ospiterà lo spettacolo musicale “Sanremo è Sanremo - Canta Napoli 2.0”, con la partecipazione di Angela Piaf e Micky Sepalone. Un concerto brillante e coinvolgente, pensato per ripercorrere - tra emozioni e leggerezza - alcuni tra i brani più noti del repertorio sanremese e della tradizione partenopea, unendo generazioni diverse attraverso la forza della musica popolare italiana.

Mercoledì 6 agosto, giornata centrale della solennità patronale, si aprirà con l’arrivo della Bassa Musica “Città di Molfetta”, che attraverserà le vie cittadine accompagnando l’inizio delle celebrazioni con le sue note tradizionali. Alle ore 19.00, nella Chiesa Madre, si terrà la solenne celebrazione eucaristica, presieduta da don Matteo Martire, alla presenza delle autorità civili e militari. Al termine della Messa, si svolgerà la processione con la Sacra Icona del Santissimo Salvatore, che percorrerà le principali vie cittadine, accompagnata da fedeli e rappresentanze istituzionali. La serata si concluderà con l’atteso spettacolo di fuochi pirotecnici, che illuminerà il piazzale antistante il Magazzino Nervi, in Salina, suggellando con colori e luci uno dei momenti più sentiti dell’intera ricorrenza.

Gran finale tra spiritualità e jazz

Giovedì 7 agosto si terrà la processione in mare della Sacra Icona del Santissimo Salvatore, rinviata nei giorni precedenti. Quest’anno, in occasione dell’Anno Giubilare, l’evento assume un valore del tutto eccezionale, riproponendo una tradizione celebrata solo in rare circostanze nella storia recente: nel 1910, per invocare la fine dell’epidemia di colera; nel 2000, in occasione del Grande Giubileo; e nel 2006, per il 250° anniversario dell’istituzione della parrocchia. (Video)

In serata, alle ore 21:30, in Piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa, si terrà il concerto della cantante Karima, protagonista del concerto “Italian and American Songs”, accompagnata dalla Apulia Jazz Orchestra diretta dal Maestro Agostino Ruscillo, già alla guida del Teatro “Umberto Giordano” di Foggia. L’esibizione, elegante e ricercata, proporrà un raffinato intreccio di sonorità italiane e americane, spaziando tra standard jazz, canzone d’autore e suggestioni musicali contemporanee.

Nel corso dell’evento, il Comitato Feste Patronali consegnerà due targhe di riconoscimento: una a Karima, per l’eccellenza artistica riconosciuta nel panorama musicale italiano e internazionale, e una all’attore Giulio Beranek, protagonista della fiction “Gerri”, andata in onda su Rai1 e attualmente disponibile su Netflix.

L’impegno del Comitato: “Abbiamo lavorato con il cuore”

Il presidente Giuseppe Napoletano ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa: “Numerose sono state le difficoltà, ma pensiamo di aver messo insieme un programma degno, all’altezza del nostro Patrono. Abbiamo lavorato con passione, responsabilità e tanto cuore.”

Oltre agli appuntamenti religiosi e culturali, la città sarà impreziosita da luminarie scenografiche, dalle tradizionali bancarelle e da un luna park attrezzato, pensato per accogliere famiglie, turisti, visitatori e margheritani di ritorno, nel segno della condivisione e dell’accoglienza.

Un invito alla generosità

Il Comitato ha rinnovato alla cittadinanza l’invito a contribuire attivamente alla buona riuscita della festa anche con un gesto concreto di sostegno. È possibile effettuare una donazione tramite bonifico:

IBAN: IT66W0860678580000000113772

Causale: Contributo Feste Patronali Margherita di Savoia

Nel messaggio diffuso attraverso i social si legge: “Tutti, almeno una volta, abbiamo rivolto una preghiera al Santissimo Salvatore. Ora prepariamoci a festeggiarLo come merita. Accogliamo con Lui i tanti Salinari nel mondo che torneranno per queste giornate e affidiamogli la nostra città, con cuore sincero e autentica devozione.”

GIUSEPPE DALOISO