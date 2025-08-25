Giorgia Ferrandino vince la VII edizione di ‘SanRemo…al Sud’: musica, spettacolo e partecipazione celebrano Orta Nova

ORTA NOVA - La città ha una nuova stella della musica: Giorgia Ferrandino è la vincitrice della VII edizione di SanRemo…al Sud, l’evento che sabato 23 agosto ha trasformato via Ponticelli in un grande palcoscenico di talento ed emozioni.

Davanti ad un pubblico numeroso, radunato di fronte alla Chiesa Beata Vergine Maria dell’Altomare, la giovane artista ha conquistato giuria e spettatori con una intensa interpretazione di La cura per me di Giorgia. Una performance elegante e tecnicamente impeccabile che le è valsa il primo posto assoluto.

Il concorso, promosso da Ability Cooperativa Sociale con il sostegno del parroco don Leonardo Torraco e la collaborazione del Comune di Orta Nova, ha visto sfidarsi dieci cantanti emergenti. In palio cinque borse di studio da 1.000 euro ciascuna, destinate a sostenere la crescita artistica dei vincitori.

Grande novità di quest’anno è stata la votazione tramite QR code, che ha permesso al pubblico di partecipare attivamente alla scelta dei talenti da premiare, rendendo la serata ancora più interattiva e coinvolgente. A dare ritmo alle esibizioni la band dal vivo Exito di Orta Nova, che ha accompagnato i concorrenti con energia e passione.

La serata è stata arricchita dalla presenza di ospiti d’eccezione: il cantautore Stefano Borgia, il giovane talento Kaotika e i comici di Mudù, Umberto Sardella e Luigia Caringella, che hanno regalato sorrisi e applausi al pubblico.

Alla conduzione Alessandro Cavalieri, capace di guidare la platea con professionalità e ironia, mentre la regia, come da tradizione, è stata affidata a Luigi Ferrazzano e Paolo Colangelo, confermando ancora una volta il valore di una manifestazione che negli anni si è affermata come appuntamento atteso e imprescindibile per la comunità ortese.

SanRemo…al Sud non è soltanto un concorso musicale, ma anche uno spazio di incontro e crescita culturale: un’occasione per dare voce ai giovani e valorizzare le eccellenze locali, rafforzando l’identità di un territorio che continua a credere nel talento e nella condivisione. La vittoria di Giorgia Ferrandino ne è la prova: un traguardo che segna l’inizio di un percorso artistico promettente, sotto il segno della passione e della musica.

