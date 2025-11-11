Margherita di Savoia accende il Natale con il “Christmas Show”, l’iniziativa promossa da Paese Mio e dai commercianti locali

Menu

MARGHERITA DI SAVOIA - La Città si prepara a vivere la magia del Natale con il “Christmas Show”, il grande evento promosso dall’Associazione Paese Mio, che sabato 6 dicembre prossimo darà ufficialmente il via alle festività natalizie trasformando il centro cittadino in un suggestivo palcoscenico di luci, musica e colori.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Margherita di Savoia, coinvolgerà Corso Vittorio Emanuele, Corso Nunzio Ricco e Piazza Marconi, che per una sera diventeranno il cuore pulsante della festa. L’obiettivo è duplice: ricreare la magia e lo spirito del Natale regalando momenti di gioia e condivisione a famiglie, bambini e cittadini di tutte le età, e valorizzare al tempo stesso il tessuto commerciale e sociale della città.

Completamente gratuito, il “Christmas Show” offrirà un ricco programma di iniziative pensate per far sognare grandi e piccoli. I bambini potranno visitare il Villaggio di Babbo Natale, consegnare la loro letterina, divertirsi con gonfiabili, mascotte e artisti di strada, mentre le vie cittadine saranno animate da musica dal vivo, spettacoli itineranti e dolci postazioni di popcorn e zucchero filato, per rendere l’atmosfera ancora più festosa e coinvolgente.

Il momento clou della serata sarà il musical “Un Natale di mille colori”, messo in scena dalla compagnia “Teatro Senza Barriere”, con la partecipazione di ragazzi con disabilità psico-motorie e socio-cognitive. Un appuntamento carico di emozione e significato, che porterà sul palco un messaggio di inclusione, solidarietà e speranza.

A chiudere l’evento, una grande parata natalizia attraverserà le vie del centro tra luci, suoni e allegria, coinvolgendo il pubblico in un festoso corteo all’insegna della condivisione e dello spirito natalizio.

Il “Christmas Show” nasce da un’idea condivisa dal Direttivo dell’Associazione Paese Mio e dai commercianti di Margherita di Savoia, che hanno unito le forze per donare alla città una serata speciale, realizzata grazie al contributo economico e al sostegno di numerose aziende e attività locali.

