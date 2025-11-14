“VisitCanosa”: online il nuovo portale per prenotare le visite e scoprire i siti archeologici della città

CANOSA DI PUGLIA - Si chiama “VisitCanosa” il nuovo portale nato per valorizzare il patrimonio archeologico del territorio e rendere più semplice e immediata la prenotazione delle visite guidate nei siti della città. A presentarlo è stata la Fondazione Archeologica Canosina, in collaborazione con il Comune di Canosa di Puglia, nel corso di un incontro pubblico tenutosi ieri sera presso l’Aula Consiliare di Palazzo di Città, alla presenza dell’assessore alla Cultura Cristina Saccinto, del presidente della Fondazione e delle guide turistiche.

La piattaforma rappresenta un salto di qualità nell’organizzazione delle visite: consente agli utenti di consultare i percorsi disponibili, selezionare date e orari, scegliere la guida turistica e completare il pagamento online. Un sistema pensato per agevolare l’accesso ai luoghi simbolo della storia canosina e ottimizzare la gestione del flusso dei visitatori.

Con un’interfaccia moderna e intuitiva, il sito è accessibile da smartphone, tablet e PC, ed è disponibile in doppia lingua - italiano e inglese - per favorire anche il pubblico internazionale, in crescita negli ultimi anni. L’obiettivo è duplice: offrire a cittadini, turisti e appassionati uno strumento comodo per programmare la propria esperienza culturale e, al tempo stesso, potenziare l’attrattività della città migliorando l’organizzazione e la fruizione dei suoi tesori archeologici.

Redazione CorriereOfanto.it