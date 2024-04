Spunti interessanti dal convegno “ZES Unica e sviluppo del Mezzogiorno” organizzato dal Comune di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Ha visto una notevole partecipazione da parte di aziende, associazioni, operatori economici ed addetti ai lavori il convegno organizzato dal Comune di Margherita di Savoia sul tema “ZES Unica e sviluppo del Mezzogiorno - prospettive e opportunità della nuova organizzazione della Zona Economica Speciale Unica per il Mezzogiorno” ed ospitato dall’Auditorium del Polo degli Studi “Aldo Moro”.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto si sono susseguiti gli interventi dei relatori: l’avv. Floriana Gallucci, segretario generale della Provincia di Barletta-Andria-Trani, ha evidenziato come la ZES Unica rappresenti una opportunità di sviluppo per l’intero Mezzogiorno; l’arch. Paolo Piccinno ha illustrato quali sono le procedure nella gestione dell’iter riguardante l’autorizzazione unica; la dott.ssa Angela Scianatico, commercialista esperta in agevolazioni fiscali e finanziarie, ha parlato degli aspetti fiscali in area ZES. (Foto)

Molto vivace e ricco di spunti il dibattito che ne è scaturito, moderato dal consigliere comunale avv. Margherita Leone. La ZES unica, istituita dal 1° gennaio 2024 con l’obiettivo di rendere più competitivo il tessuto economico e produttivo del Mezzogiorno, è una zona entro la quale l’esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in economiche, finanziarie ed amministrative. La grande novità è rappresentata dallo Sportello Unico Digitale SUD ZES, che consentirà la presentazione di progetti finalizzati all’avvio di attività economiche, industriali, produttive o logistiche in area ZES. I soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all'Autorizzazione unica possono presentare il proprio progetto al Front Office dello Sportello Unico Digitale per la ZES Unica.

«La nostra amministrazione comunale - afferma il sindaco Lodispoto - ha organizzato questo appuntamento per creare un primo workshop tra tutti i potenziali investitori del territorio e per metterli nelle condizioni di acquisire tutti gli strumenti tecnici e normativi della ZES Unica. Purtroppo però non possiamo sottacere che allo stato, in mancanza di una completa attuazione del Decreto Sud, permangano ancora delle perplessità su alcuni aspetti rilevanti come l’ammontare del credito d’imposta o sulle modalità di intervento da parte della cabina di regia centralizzata. Sono aspetti che andranno definiti con attenzione perché c’è in ballo il futuro sviluppo economico di tutto il Meridione».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO