Il grano arso di Canosa di Puglia approda in Svizzera

CANOSA DI PUGLIA - Una nuova esperienza internazionale: è quella che due canosini, lo chef Gerardo Metta e il pizzaiolo pluripremiato Francesco Luisi, sono pronti a intraprendere, avendo come comune denominatore l’esaltazione dei prodotti tipici locali, fra cui, anche e soprattutto, il grano arso.

Infatti, è ormai prossima l’apertura, a Neuchâtel, nel Sud della Svizzera, dell’Auberge d’Hauterive, che vedrà i due canosini dare inizio ad un’avventura sicuramente ambiziosa, esportando i sapori pugliesi all’estero. La struttura, la cui inaugurazione è in programma il 13 novembre, si comporrà del ristorante gastronomico “Attimi” e del ristorante pizzeria “Grano Arso”, in cui pizze e focacce saranno realizzate solo ed esclusivamente con l’oro nero di Canosa di Puglia. Ciò è frutto di un percorso che ha portato Gerardo e Francesco al conseguimento di importanti traguardi a livello personale.

Il primo, chef stellato Michelin, all’età di 20 anni decide di lasciare l’Italia approdando a Bruxelles, dove intraprenderà una carriera che lo porterà a maturare esperienze lavorative all’interno di ristoranti stellati. Il secondo, invece, cresciuto nell’attività di famiglia, il Ristorante “La Terrazza”, dopo aver conseguito il diploma di maturità presso l’Istituto Alberghiero “Marchitelli” di Chieti, partecipa ad alcuni campionati mondiali, fra cui quello di Rimini, confrontandosi con più di 1000 pizzaioli professionisti e portando a casa numerose medaglie.

Come detto, a prendersi la scena sarà il grano arso, con gli strascinati e il pane a prosciutto, quest’ultimo recentemente selezionato da Nutella, marchio della Ferrero, per raccontare preparazioni e usi della sua crema alla nocciola (leggi, ndr). Entrambi i prodotti, inseriti all’interno dell’elenco dei PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) (leggi, ndr), continuano quindi il proprio cammino di valorizzazione, grazie anche a due concittadini come Gerardo e Francesco, che con professionalità e abnegazione, ne esalteranno gusti e sapori.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia