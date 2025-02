Canosa di Puglia e i suoi PAT in mostra alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano

CANOSA DI PUGLIA - La Puglia si conferma un punto di riferimento nel turismo, sia per regioni italiane che europee, con un aumento, rispetto al 2023, degli arrivi del 10,6% e delle presenze del 9,7%, a cui si unisce una crescita del turismo internazionale (+22,6% arrivi, +21,9% presenze) e, in particolar modo, di quello proveniente dagli Stati Uniti. Sono questi alcuni dei dati ufficiali scaturiti dalla BIT - Borsa Internazionale del Turismo, in corso a Milano dal 9 all’11 febbraio, a cui ha preso parte, all’interno dello stand dedicato alla nostra Regione, anche il Comune di Canosa di Puglia, rappresentato dall’Assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Saccinto, e dalla consigliera comunale, Antonia Sinesi. Circa 150 i Comuni pugliesi presenti, ognuno con la propria storia, peculiarità e tradizioni, che si sono raccontati in lungo e in largo fra passato, presente, ma anche futuro.

Positivo il riscontro per la “piccola Roma”, la cui offerta turistica, con particolare attenzione a quella accessibile ed inclusiva, è stata illustrata ai presenti, fra cui agenzie di viaggio e riviste del settore enogastronomico. Oltre ad aver preso parte alla conferenza tenutasi con i Comuni della BAT presenti, Canosa si è fatta spazio anche all’interno dell’area cooking con i suoi PAT - Prodotti Agroalimentari Tradizionali, quali pane a prosciutto, olio extravergine cultivar coratina, sfogliatella e nero di Troia. La degustazione di questi ultimi ha suscitato notevole interesse da parte dei presenti, con un numero di prenotazioni importante, che premia il lavoro svolto in questi anni in termini di promozione e valorizzazione dell’enogastronomia locale.

«La cultura è il motore vincente del turismo - spiega l’Assessore alla Cultura e al Turismo, Cristina Saccinto - e da questo punto di vista, Canosa ha molto da dire. È stata questa l’occasione per evidenziare come il nostro turismo sia sensibile alle esigenze di turisti che hanno disabilità motorie e sensoriali, con una serie di strumenti e metodiche all’avanguardia per consentire a tutti di accedere al nostro patrimonio archeologico. Archeologia non è soltanto visita all’interno dei siti, ma anche quella esperienziale, percorsi teatralizzati, il “Festival del Teatro Antico” nel Battistero di San Giovanni e tanta formazione, perché essere destinazione turistica a 360° presuppone anche la formazione con volontari e operatori che si sono formati confrontandosi fra loro. Vogliamo aprirci al mondo, a tutti coloro che in Canosa vorranno vedere un’occasione di crescita e sviluppo. I risultati del percorso intrapreso indicano che siamo sulla strada giusta. Non mancheranno successivi appuntamenti - conclude la Saccinto - per confermare il ruolo da protagonista che la comunità intende ritagliarsi».

«Crediamo molto nell’appartenenza al territorio - afferma la consigliera comunale, Antonia Sinesi - e sono i nostri prodotti, i PAT, a raccontarci. Dietro ogni prodotto c’è una lunga storia che racconta ciò che i nostri antenati ci hanno trasmesso: vedi la sfogliatella, importata dal Regno Borbonico e poi personalizzata in virtù di quello che la nostra terra offriva, come uva e mandorle. Appuntamenti come questi ci danno la possibilità di esportare il patrimonio materiale e immateriale. Occorre proseguire su questa strada affinché, passo dopo passo, si possa progredire».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia