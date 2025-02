Puglia, oltre 20 milioni di presenze turistiche nel 2024. Flussi internazionali cresciuti del 22% in un anno

MILANO - Alla BIT 2025 la Regione Puglia brilla per le performance, con ottimi risultati che richiedono una governance capace di gestire e continuare a qualificare il turismo pugliese. Il turismo internazionale in Puglia, nell’ultimo anno, ha avuto un notevole incremento, con un +22,6% per gli arrivi e un +21,9% per le presenze. Dal 2015 al 2024, in Puglia, gli arrivi dall’estero hanno registrato un +228% e le presenze un +166%. (Video - Foto)

Le performance turistiche della Puglia nel 2024, elaborate dall’Osservatorio Regionale del Turismo, sono state presentate questa mattina alla BIT di Milano durante la conferenza stampa istituzionale “Puglia Destination Go - Il percorso della destinazione turistica tra risultati e visione del futuro”.

“I dati sulla crescita del turismo, e più in generale del territorio, sono molto importanti e non si calcolano a giornata, ma nel lungo periodo. E se qualcuno pensa che questi risultati si possano ottenere senza investimenti, si sbaglia - ha affermato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, collegato online -. Si tratta di investimenti che consacrano Pugliapromozione come una vera e propria agenzia generale di promozione del territorio, che è alla base della relazione armonica tra le altre agenzie, la giunta e l'amministrazione regionale, con il partenariato di ogni settore.”

Un lavoro sinergico che ha trasformato l'attrattività della Puglia in qualcosa di concreto. “Tutto il sistema regionale funziona ormai come un'orchestra perfettamente accordata - ha detto Emiliano -. In dieci anni, come Regione Puglia, abbiamo aumentato il nostro PIL di quasi quindici miliardi e, soprattutto, abbiamo cambiato l'immagine della nostra terra: non è solo una regione dove si mangia meglio anche dal punto di vista della salute, ma è un posto più attrattivo anche dal punto di vista della crescita economica, tecnologica e industriale.

Questo è il risultato dei nove anni e mezzo della mia presidenza - ha proseguito il presidente Emiliano -. Non posso che ringraziare tutti i miei collaboratori e i sindaci pugliesi. La chiarezza e la semplicità della strategia hanno consentito a ciascuno di impadronirsene e di trasformarla nella propria strategia, a favore del proprio territorio e del proprio comune. La Puglia è il simbolo della nostra capacità di coordinamento. Non saremmo mai arrivati dove siamo senza questa squadra formidabile.”

DATI IN SINTESI

Nel 2024, gli arrivi e le presenze totali in Puglia mostrano un aumento positivo, con gli arrivi in crescita del 10,6% e le presenze del 9,7%, indicando un incremento consistente del movimento turistico rispetto al 2023. Gli arrivi complessivi hanno raggiunto i 5,9 milioni e le presenze hanno superato i 20,7 milioni.

Nello stesso anno, il turismo internazionale ha registrato aumenti notevoli, con gli arrivi cresciuti del 22,6% e le presenze del 21,9%, mostrando un’ulteriore crescita del flusso turistico dall’estero. Anche il turismo nazionale ha visto un incremento, seppur più moderato, con gli arrivi aumentati del 3,7% e le presenze del 4,3%, indicando una sostanziale stabilità.

Tutte le province pugliesi registrano un incremento sia in termini di arrivi che di presenze turistiche nel 2024 rispetto al 2023. Bari e Taranto si distinguono per l’aumento più consistente degli arrivi, seguite da Brindisi e Barletta-Andria-Trani. In termini di presenze, Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce segnano un aumento più significativo rispetto alle altre province.

Crescono nel 2024 i mercati esteri extra-europei, tra cui Stati Uniti (+21% arrivi e presenze), Canada (+22% gli arrivi e +30% le presenze), Brasile (+34% e +44%) e Argentina (+14,7% e +76,2%). Altre crescite rilevanti dai mercati europei si registrano per Polonia (+50% gli arrivi e le presenze), Germania (+20% e +14%), Francia (+15% e +28%), Svezia (+42% e +39%) e Spagna (+14% gli arrivi e +29% le presenze).

La spesa internazionale, secondo i dati Bankitalia, ha superato 1,6 miliardi di euro nel 2024, con un raddoppio del valore rispetto al 2021.

La Puglia gode di un posizionamento favorevole nel panorama nazionale sui prodotti Cammini e Cicloturismo, Enogastronomia e ambisce a recuperare quote sempre più ampie di viaggiatori del settore congressuale.

Press Regione Puglia