Anche quest’anno, doppio appuntamento per Margherita di Savoia alla BIT di Milano

MARGHERITA DI SAVOIA - Anche quest’anno Margherita di Savoia sarà presente alla BIT (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano, in programma dal 9 all’11 febbraio, con ben due appuntamenti: il primo proprio nella giornata inaugurale della manifestazione, domenica 9 febbraio alle 13.00, con la conferenza presso il Padiglione Puglia sul tema del turismo termale nella nostra regione e le prospettive di sviluppo; il secondo appuntamento, sempre nello stesso stand, è in programma il giorno seguente, lunedì 10 febbraio alle ore 16.40, per promuovere le peculiarità del territorio del brand “Costa Sveva”. (Audiolettura)

La partecipazione del nostro Comune, che sarà rappresentato dall’assessore al turismo Francesca Santobuono e dalla consigliera con delega alla promozione del territorio Stefania Ballarino, è stata possibile grazie alla sinergia fra l’amministrazione comunale, la Regione Puglia e l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione.

Il primo dei due eventi, promosso da Federterme, rappresenta un’occasione di confronto sul ruolo strategico delle risorse termali nel panorama turistico della Puglia mettendo in evidenza il legame tra benessere, territorio ed economia locale ed evidenziando il ruolo delle Terme di Margherita di Savoia e delle principali realtà termali pugliesi.

Al centro del secondo appuntamento quelle che sono le caratteristiche peculiari dell’offerta turistica di Margherita di Savoia: dalla Zona Umida alle produzioni agroalimentari tipiche con i Presidi Slow Food, dal turismo storico-religioso attraverso i luoghi di interesse delle località limitrofe al settore wedding che ha avuto negli ultimi anni una fortissima espansione nella nostra città, dai Grandi Eventi come il Festival Internazionale dell’Aquilone e la Margherita d’Oro ai pacchetti integrati per le famiglie.

«La BIT rappresenta una vetrina promozionale di grande importanza - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - e la partecipazione del Comune di Margherita di Savoia consolida la nostra posizione in ambito nazionale ed internazionale nel panorama delle località della Puglia grazie alla qualità e alla varietà della nostra offerta turistica. Rivolgo un sentito ringraziamento per il supporto alle nostre iniziative all’assessore regionale al turismo Gianfranco Lopane, al direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Valorizzazione del Territorio Aldo Patruno e al direttore dell’Agenzia Pugliapromozione Luca Scandale».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO