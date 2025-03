Mercato settimanale di Trinitapoli: da lunedì 17 marzo si torna in via Mandriglia. Montaruli: “Un ritorno atteso, frutto di una gestione impeccabile”

TRINITAPOLI - La città si prepara ad un importante ritorno alla tradizione: da lunedì 17 marzo 2025, il mercato settimanale riprenderà il suo posto nella storica sede di via Mandriglia. La decisione arriva al termine dei lavori pubblici che hanno interessato l’area e che hanno permesso di migliorarne la fruibilità per operatori e cittadini.

Grande soddisfazione è stata espressa da Savino Montaruli, sindacalista di CasAmbulanti-UniPuglia, che ha sottolineato la qualità del lavoro svolto dagli uffici comunali SUAP. “Gli uffici, ottimamente guidati e coordinati, hanno garantito il puntuale e inderogabile rispetto delle norme vigenti in materia di assegnazione dei posteggi, assicurando trasparenza e correttezza amministrativa”, ha dichiarato Montaruli.

Il rapporto istituzionale tra l’amministrazione comunale e le rappresentanze di categoria è stato improntato sulla collaborazione e sulla lealtà. In particolare, Montaruli ha evidenziato la professionalità dimostrata dal sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, e dall’assessore alle Attività Produttive, Giovanni Landriscina. “Un ottimo esempio di sana concertazione sindacale, condotta senza alcuna interferenza o distrazione, con l’unico obiettivo di garantire il miglior risultato per gli operatori e la comunità”, ha aggiunto il sindacalista.

Il ritorno in via Mandriglia rappresenta un momento significativo per la cittadina e per i concessionari di posteggio, che potranno finalmente operare in un ambiente riqualificato e accogliente. Lunedì 17 marzo, alle ore 8:30, i rappresentanti di categoria saranno presenti nell’area mercatale, insieme all’amministrazione comunale, per ufficializzare la riorganizzazione del mercato e dare il via alla ripresa delle attività.

Montaruli ha espresso grande entusiasmo per questo appuntamento, sottolineando il valore non solo commerciale ma anche sociale del mercato. “Il mercato non è soltanto un evento economico di grande richiamo e utilità, ma rappresenta soprattutto un luogo di incontro, di scambio umano e di convivialità. Auguro a tutti gli operatori una ripresa che possa unire al valore commerciale quello umano e comunitario, elementi essenziali per la vitalità del tessuto sociale cittadino”, ha concluso il rappresentate di CasAmbulanti-UniPuglia.

Con il ritorno del mercato in via Mandriglia, Trinitapoli riafferma la sua tradizione mercatale, offrendo ai cittadini e agli operatori uno spazio rinnovato, funzionale e pronto ad accogliere la consueta vivacità che caratterizza questo appuntamento settimanale.

GAETANO DALOISO