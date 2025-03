Crisi idrica: incontro istituzionale tra amministrazione e agricoltori per individuare soluzioni e strategie di intervento

CANOSA DI PUGLIA - Nella serata di ieri, martedì 18 marzo, il sindaco di Canosa, Vito Malcangio, unitamente all’europarlamentare on. Francesco Ventola e alla consigliera comunale con delega all’Agricoltura, Lucia Masciulli, ha incontrato, presso l’aula consiliare del Comune di Canosa di Puglia, gli agricoltori locali al fine di interloquire e recepire quelle che sono le preoccupazioni relative alla crisi idrica, che continua ad interessare le campagne del territorio e che potrebbe avere notevoli ripercussioni sull’economia locale e non solo.

L’emergenza idrica, che potrebbe avere conseguenze ancor più negative, necessita di essere prontamente affrontata al fine di non compromettere il futuro non solo delle aziende, ma anche di un’intera comunità. È per questo che, con l’intento di giungere a una risoluzione delle problematiche, il primo cittadino, in un’ottica di dialogo e collaborazione, inviterà prossimamente a prendere parte ad un confronto con il mondo agricolo la società Acque del Sud, il Consorzio di Bonifica e il servizio idrico dell’assessorato all’Agricoltura.

«L’agricoltura - spiega il sindaco Malcangio - riveste un ruolo dominante nell’assetto economico della città. Era doveroso da parte nostra comprendere con mano le preoccupazioni del mondo agricolo. L’emergenza idrica rischia di danneggiare gravemente un settore già provato in questi anni, che, senza mai mollare, dignitosamente e con grande forza, ha continuato a lavorare. L’acqua è priorità, è un elemento vitale per le nostre aziende. Per questo motivo, nei prossimi giorni, inviterò ad un confronto con il mondo agricolo, presso il nostro ente, gli enti preposti. L’amministrazione comunale è al fianco degli agricoltori e continuerà ad esserlo sempre».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia