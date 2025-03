Canosa celebra le sue eccellenze: consegnati attestati di merito a sei attività storiche iscritte nell’elenco regionale delle imprese di tradizione

CANOSA DI PUGLIA - Alle spalle di ogni attività commerciale, artigianale o dedita alla ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande, c’è chi, con abnegazione, dedizione e un pizzico di orgoglio, è riuscito a portare avanti negli anni un progetto che, oltre a rendere un servizio alla cittadinanza, ha permesso di instaurare un rapporto unico con i propri clienti, diventando un punto di riferimento costante.

A Canosa di Puglia, di esempi ve ne sono molteplici, ed è per questo che, a seguito dell’inserimento da parte della Regione Puglia di cinque di esse nell’elenco delle attività storiche e di tradizione, grazie alla legge regionale n. 30 del 2021, l’assessorato alle Attività Produttive dell’ente comunale, nel pomeriggio di ieri, giovedì 20 marzo, ha provveduto a consegnare ad esse degli attestati di merito quale riconoscimento per l’importante contributo reso alla comunità.

Esse, a conduzione familiare, hanno fatto del lavoro di squadra la via del successo, riuscendo a incidere in maniera fattiva, ognuna nel proprio settore. L’obiettivo del riconoscimento, infatti, è stato quello di evidenziare l’importante lavoro svolto da quelle realtà che costituiscono testimonianza della storia, dell’arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale del territorio pugliese.

A rientrare in questo elenco, che conta ben 792 attività storiche in tutta la Puglia in base all’ultimo aggiornamento del 2024 (131 negozi storici, 106 botteghe artigiane storiche, 67 locali storici), ulteriori sei attività canosine: “Panificio Traiano”, “Ottica Schirone”, “Grandi Sapori”, “Boutique Rino Di Pinto”, “Lotito Impianti” e “Autocarrozzeria Campanile”.

A presenziare alla consegna degli attestati: il sindaco Vito Malcangio, l’europarlamentare Francesco Ventola, l’assessore agli Eventi Saverio Di Nunno e il consigliere comunale Vincenzo Gallo.

«Le attività produttive rivestono un ruolo cruciale all’interno della nostra città, non solo sotto l’aspetto economico, ma anche quello umano e delle tradizioni, portate avanti sapientemente e con grande diligenza. Sono loro a caratterizzarci in ogni sfaccettatura e in ogni ambito, qualificando una comunità che ha tanto da dare. La consegna di questi riconoscimenti - spiega l’assessora alle Attività produttive, Antonella Cristiani - ci inorgoglisce e, per questo, abbiamo voluto contribuire a questo momento, ringraziandoli in maniera corale per il contributo fattivo reso alla città in tutti questi anni».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia