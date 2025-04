“Acqua e vita”: agricoltori in piazza a Lavello contro la crisi idrica. Delegazione di Canosa di Puglia presente alla manifestazione

CANOSA DI PUGLIA - Nella mattinata di ieri, la consigliera comunale con delega all’Agricoltura, Lucia Masciulli, unitamente a una folta delegazione di agricoltori canosini, ha preso parte alla manifestazione pacifica svoltasi a Lavello, dal titolo “Acqua e vita”.

La manifestazione, organizzata dal C.A.L. (Coordinamento Agricoltori Lucani), presieduta da Donato Gallo, e dal Comitato Consorziati Agricoltori Valle dell’Ofanto, presieduta da Mario Cardone, ha visto il mondo agricolo scendere in piazza a Lavello per far sentire la propria voce dinnanzi a una crisi idrica che sta travolgendo la comunità lucana.

A prendere parte alla manifestazione è stata l’intera comunità, in quanto la crisi idrica è una piaga che, a cascata, colpisce tutti indistintamente e che potrebbe generare, oggi e nel futuro prossimo, effetti devastanti sull’economia locale, con ripercussioni nel sociale. La tematica, che sta interessando anche il nostro territorio, ha visto per questo anche la presenza della comunità canosina a sostegno di quella lucana.

“Acqua è vita, acqua è futuro per le nostre comunità. Occorre correre ai ripari prima che sia troppo tardi. I nostri agricoltori, vera ricchezza dei nostri territori - afferma la consigliera con delega all’Agricoltura, Lucia Masciulli - meritano il nostro sostegno, senza se e senza ma. La Diga del Rendina merita tutta la nostra attenzione: è una ricchezza per il territorio lucano e anche per il nostro, in particolare per il territorio di Loconia. Occorre una cantierizzazione immediata dei lavori di ristrutturazione della diga. Il mondo agricolo ha dovuto assistere a troppi anni di inerzia, ora non può più aspettare. Il collasso del comparto agricolo significherebbe il collasso dell’economia di un intero territorio, con conseguenze devastanti. Solidarietà al mondo agricolo lucano: fare rete è determinante di fronte a problematiche comuni come l’acqua”.

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia