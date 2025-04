Ponti tra culture e territori: la BAT e Cambridge avviano un dialogo per il futuro

PUGLIA - Continuo a credere che la Politica rappresenti un potente strumento per costruire ponti tra comunità, favorire la comprensione reciproca e promuovere lo scambio interculturale, quale risorsa preziosa per arricchire le nostre società attraverso la valorizzazione della diversità, della tolleranza e del rispetto.

È con questo spirito che ho deciso di propormi come facilitatrice di un percorso di dialogo e confronto, volto ad avviare rapporti istituzionali concreti e fattivi tra la nostra comunità e il Comune di Cambridge.

Lo scambio interpersonale ha un valore inestimabile, come dimostrano anche le istituzioni della Provincia BAT e del Comune di Bari, che hanno condiviso questo momento di confronto nelle giornate di domenica e lunedì scorsi, accogliendo con entusiasmo l’invito a incontrare la delegazione inglese composta dal sindaco di Cambridge, Mr. Baiju Thittala Varkey, dall’Assessore all’Urbanistica Mr. Robert J. Dryden e dal Cappellano dell’Anglia Ruskin University, Mr. Abdul Kayum Arain. (Foto)

Durante un breve tour tra le bellezze artistico-culturali ed enogastronomiche del nostro territorio, accompagnata dal vicepresidente della Sesta Provincia, Lorenzo Marchio Rossi, abbiamo visitato alcune delle location più rappresentative della BAT, a cui sono seguiti importanti incontri istituzionali.

Ringrazio per l’ospitalità il Sindaco di Andria, avv. Giovanna Bruno, che ha accolto il collega inglese presso il Palazzo di Città; il Presidente della Provincia BAT, avv. Bernardo Lodispoto, che nella sua veste di Sindaco di Margherita di Savoia ha incontrato la delegazione per un piacevole intermezzo conviviale; l’Assessore alla Cultura di Barletta, dott. Oronzo Cilli, e il vicesindaco Gennaro Cefola, per aver presentato alla delegazione il nostro e loro “Peppino De Nittis”; il Presidente del Consiglio Comunale di Trani, avv. Giacomo Marinaro, che ha fatto da Cicerone per le vie della città.

Curiosità, apertura mentale e disponibilità all’incontro sono stati il filo conduttore di queste intense giornate, che si sono concluse con la visita al Comune di Bari. L’incontro con la vicesindaca, prof.ssa Giovanna Iacovone, ha messo in luce come la diversità sia una fonte di ricchezza e come anche il nostro territorio abbia molto da insegnare. In particolare, il sindaco Varkey si è mostrato profondamente interessato al modello di accoglienza e integrazione adottato dalla città di Bari nei confronti dei 18.000 cittadini albanesi sbarcati nel 1991.

Gli scambi commerciali e le partnership tra le imprese pugliesi e quelle di Cambridge possono rappresentare un’opportunità strategica per favorire l’internazionalizzazione del nostro tessuto produttivo, attrarre investimenti esteri e generare nuove occasioni di lavoro. Tali relazioni possono contribuire a rafforzare i legami tra i due territori, promuovendo una più profonda conoscenza reciproca e collaborazioni virtuose in diversi ambiti.

Dott.ssa ANTONELLA CUSMAI

---

English version

PUGLIA - I firmly believe that politics can be a powerful tool for building bridges between communities, fostering mutual understanding, and promoting intercultural exchange - a valuable resource to enrich our societies through the appreciation of diversity, tolerance, and respect.

It is in this spirit that I have chosen to step forward as a facilitator of a path of dialogue and exchange, aimed at establishing concrete and productive institutional relations between our community and the City of Cambridge.

Interpersonal exchange holds immense value, as was also demonstrated by the institutions of the Province of Barletta-Andria-Trani (BT) and the Municipality of Bari. They warmly welcomed the opportunity for dialogue during the meetings held this past Sunday and Monday, accepting with enthusiasm the invitation to meet the English delegation, composed of the Mayor of Cambridge, Mr. Baiju Thittala Varkey; the Councillor for Urban Planning, Mr. Robert J. Dryden; and the Chaplain of Anglia Ruskin University, Mr. Abdul Kayum Arain. (Foto)

Together with the Vice President of the Sixth Province, Mr. Lorenzo Marchio Rossi, we accompanied the delegation on a brief tour to showcase some of the most iconic artistic, cultural, and culinary landmarks of our territory, followed by important institutional meetings.

I would like to extend my heartfelt thanks for the warm hospitality shown by:

• The Mayor of Andria, Avv. Giovanna Bruno, who welcomed her English counterpart at the Town Hall;

• The President of the BAT Province, Avv. Bernardo Lodispoto, who, in his capacity as Mayor of Margherita di Savoia, hosted the delegation for a convivial gathering;

• The Councillor for Culture of Barletta, Dr. Oronzo Cilli, and the Deputy Mayor, Mr. Gennaro Cefola, who introduced the delegation to our shared cultural treasure, “Peppino De Nittis”;

• The President of the City Council of Trani, Avv. Giacomo Marinaro, who graciously guided the delegation through the streets of the city.

Curiosity, open-mindedness, and a willingness to engage were the common threads running through these intense days, which concluded with a visit to the Municipality of Bari. There, the meeting with Deputy Mayor, Prof. Giovanna Iacovone, underscored how diversity can be a source of wealth, and how our region too has much to offer. Mayor Varkey, in particular, expressed great interest in the model of reception and integration adopted by the city of Bari during the arrival of 18,000 Albanian citizens in 1991.

Commercial exchanges and partnerships between Puglian and Cambridge-based enterprises could become a strategic opportunity to promote the internationalization of our productive fabric, attract foreign investment, and create new employment opportunities. These relations can help strengthen the ties between our two regions, encouraging deeper mutual understanding and fostering virtuous collaborations across various fields.

Mrs. ANTONELLA CUSMAI