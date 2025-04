Posticipato a domenica 18 maggio il mercato originariamente previsto per giovedì 1° maggio

MARGHERITA DI SAVOIA - Con ordinanza n. 31 del 18 aprile c.a. il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto ha disposto che il mercato settimanale originariamente previsto per giovedì 1° maggio, a causa della concomitanza con la Festa dei Lavoratori e del Festival Internazionale degli Aquiloni, non avrà luogo in quella data e che la giornata mercatale verrà recuperata domenica 18 maggio p.v., come da accordi con le rappresentanze di categoria.

«In considerazione della giornata festiva e del prevedibile consistente afflusso di turisti in occasione del Festival Internazionale degli Aquiloni - sottolinea il Sindaco - abbiamo ritenuto di comune accordo di posticipare la data anche perché l’area mercatale dovrà necessariamente essere adibita a parcheggio per accogliere le autovetture dei numerosissimi visitatori che attendiamo. Ringrazio per la comprensione e la fattiva collaborazione i rappresentanti sindacali e la categoria dei mercatali».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO