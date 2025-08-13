Emergenza idrica, i tre sindaci del Tavoliere Meridionale pronti a chiedere il riconoscimento dello stato di emergenza: oggi la conferenza stampa congiunta

TRINITAPOLI - La crisi idrica che sta colpendo il territorio ofantino approda ufficialmente sul tavolo delle istituzioni. Oggi, mercoledì 13 agosto, alle ore 11:30, nella sede del Comune di Trinitapoli, si terrà una conferenza stampa congiunta dei tre sindaci dell’area: Francesco di Feo (Trinitapoli), Michele Lamacchia (San Ferdinando di Puglia) e Bernardo Lodisposto (Margherita di Savoia).

L’incontro sarà l’occasione per annunciare la richiesta formale al Governo e alla Regione Puglia del riconoscimento dello stato di emergenza e di calamità naturale. Una mossa ritenuta indispensabile per fronteggiare una situazione che, secondo i primi cittadini, sta mettendo “in ginocchio” l’intero comparto agricolo.

La grave carenza di acqua, dovuta alla scarsità di risorse idriche, sta compromettendo le colture e rischia di provocare danni irreversibili all’economia agricola locale, cuore produttivo dell’area. «Non possiamo permetterci di perdere tempo - sottolineano i sindaci - occorre un intervento immediato, con sostegni concreti e risorse adeguate, per salvaguardare una delle attività fondamentali del nostro territorio».

Il comparto agricolo dell’Ofantino, già provato da stagioni difficili e da un contesto climatico sempre più instabile, si trova oggi di fronte ad una delle sfide più gravi degli ultimi anni. Dalla conferenza stampa di oggi ci si attende un segnale forte, capace di richiamare l’attenzione delle istituzioni nazionali e regionali sulla necessità di misure urgenti per sostenere agricoltori e imprese agricole.

Redazione CorriereOfanto.it