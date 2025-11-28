ANASF Puglia, Ferdinando Conversa eletto nel Comitato Territoriale Regionale: è l’unico rappresentante della BAT

BARI - Si sono concluse le elezioni per il rinnovo dei Comitati Territoriali dell’ANASF, svoltesi dal 27 al 30 ottobre in modalità telematica, che hanno determinato la composizione del nuovo organismo regionale della Puglia. Tra i quindici componenti eletti spicca Ferdinando Francesco Conversa, consulente finanziario, che risulta essere l’unico rappresentante della provincia di Barletta-Andria-Trani all’interno del Comitato Territoriale regionale.

L’esito rappresenta un risultato importante per la BAT, che ottiene una presenza qualificata in un contesto strategico per la professione. L’ANASF - Associazione Nazionale Consulenti Finanziari fondata nel 1977 - rappresenta i professionisti dell’offerta fuori sede, tutelandone gli interessi morali e professionali, promuovendo la formazione continua e valorizzando il ruolo del consulente finanziario nei confronti dei risparmiatori, del mercato e delle istituzioni. I Comitati Territoriali costituiscono l’articolazione regionale dell’associazione e svolgono funzioni fondamentali in termini di rappresentanza, ascolto del territorio, promozione di iniziative locali e consolidamento delle relazioni con gli stakeholder istituzionali.

L’elezione di Conversa assume particolare rilievo per la provincia BAT, area dinamica dal punto di vista economico e finanziario, ma finora poco rappresentata negli organismi associativi regionali. La sua presenza potrà contribuire a dare voce alle esigenze dei professionisti del territorio, soprattutto in tema di tutela della consulenza finanziaria di qualità, aggiornamento normativo, educazione al risparmio e diffusione di buone pratiche nel rapporto consulente-cliente. L’impegno del consulente margheritano sarà orientato non solo alla rappresentanza, ma anche alla promozione di attività formative e momenti di confronto utili a rafforzare la preparazione e la crescita della categoria.

In qualità di consulente finanziario di Fineco Bank, Conversa porta nel Comitato Territoriale un profilo solido, caratterizzato da competenze tecniche e da una conoscenza diretta del tessuto economico locale. La sua nomina rafforza la presenza della BAT in un contesto di governance associativa e apre a nuove opportunità di collaborazione tra professionisti del territorio, associazione di categoria e istituzioni regionali.

In un contesto finanziario in continua evoluzione, segnato da cambiamenti normativi, crescente attenzione all’educazione economica e centralità del risparmio per la stabilità delle famiglie e delle imprese, la rappresentanza nel Comitato Territoriale assume un valore che va oltre il dato elettorale. Contribuisce infatti alla costruzione di un ambiente in cui la consulenza finanziaria può svilupparsi con maggiore consapevolezza, competenza e vicinanza ai risparmiatori.

L’elezione di Ferdinando Francesco Conversa nel Comitato Territoriale ANASF della Puglia rappresenta quindi un riconoscimento per la professionalità espressa nel territorio della BAT e un’opportunità per rafforzare la partecipazione attiva della provincia nella vita istituzionale dell’associazione. Il nuovo mandato si apre con l’obiettivo di consolidare la rappresentatività locale, promuovere la cultura finanziaria e valorizzare il ruolo del consulente come punto di riferimento competente e affidabile per la pianificazione economica e patrimoniale.

Redazione CorriereOfanto.it