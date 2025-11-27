Riapre l’ufficio postale di Margherita di Savoia nella versione “Polis”, con abilitazione dei servizi INPS

MARGHERITA DI SAVOIA - È di nuovo operativo, da oggi e secondo la tipologia “Polis”, l’ufficio postale di Margherita di Savoia in via Africa Orientale, a disposizione dei cittadini dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35.

Infatti, sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede, finalizzati ad accogliere - non appena saranno operativi - tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie al progetto Polis, l’iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Presso l’ufficio postale di Margherita di Savoia saranno da subito disponibili i servizi INPS per i pensionati, che potranno chiedere il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico.

Nell’ambito degli interventi si è proceduto ad una completa riorganizzazione degli spazi, finalizzata ad ottimizzare la fruizione dell’ufficio con particolare attenzione al miglioramento del comfort ambientale e alla facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria - con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e una postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura - e una pavimentazione tattile per non vedenti e ipovedenti.

Poste Italiane - Media Relations