Lamanuzzi (Città Futura): “In politica per espandere la mia propensione verso il sociale oltre l’ambito lavorativo”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Candidato al Consiglio comunale nella lista “Città Futura” (con Arianna Camporeale candidata alla carica di sindaco), in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno prossimo, il dottor Giovanni Lamanuzzi è un professionista in ambito sanitario molto noto e stimato a San Ferdinando di Puglia. Lo abbiamo intervistato per comprendere meglio le ragioni della sua partecipazione alla competizione amministrativa.

Dottor Lamanuzzi, cosa l’ha spinta a fare la scelta di scendere in politica?

“Indubbiamente l’impegno per il sociale, che già pratico per lavoro. Trascorro quasi 12 ore al giorno fra ambulatori Asl e visite private, sono un fisiatra e quindi ho un approccio costante, direi quasi quotidiano, con i problemi della disabilità, degli anziani. Perciò mi interessava espandere questa mia propensione verso il sociale oltre l’ambito lavorativo, anche nel campo politico. L’idea si è accentuata quando ho ricevuto l’invito alla candidatura da Arianna Camporeale, una delle persone che stimo di più dal punto di vista professionale e politico. Ho deciso quindi di metterci la faccia perché credo nel progetto proposto e nelle varie tappe del programma da realizzare per il nostro paese, che speriamo di attuare dal 12 giugno”.

Lei è papà di tre figli, inoltre già da tempo si adopera per aiutare le persone. Quale potrà essere il suo supporto a San Ferdinando di Puglia?

“Sono sempre stato impegnato nel sociale, quindi penso che come professionista sanitario e come persona mettersi a disposizione degli altri per realizzare qualcosa di buono e vedere nell’altro la soddisfazione per aver compiuto la tua missione, cioè risolvere un problema e agevolare le loro vite, ti renda una persona migliore e ti faccia capire quali sono i veri valori della vita”.

Già altre volte le avevano chiesto di candidarsi, stavolta ha accettato. Perché ha trovato un progetto che fa al caso suo?

“Ho visto un progetto completo di vari mini-progetti che abbracciano tanti ambiti sociali. E poi reputo la candidata sindaca una delle persone più affidabili, che quindi merita il mio supporto”.

A tre settimane dal voto cosa sente di dire ai cittadini sanferdinandesi?

“Innanzitutto di abbracciare i progetti che abbiamo intenzione di realizzare e di darci fiducia, perché la nostra lista è una delle liste più competenti che ci siano in questa campagna elettorale”.

Perché votare Giovanni Lamanuzzi?

“Se uno crede nelle mie possibilità, nelle mie capacità, e chi mi conosce sa che sono una persona affidabile, come emerge anche dai vari commenti e ringraziamenti sui social ma che mi vengono rivolti anche di persona, penso che possa dimostrare la sua stima nei miei confronti con il voto di preferenza. Mi auguro in ogni caso che il voto dei cittadini avvenga con coscienza, cercando di valutare i candidati migliori e porre la fiducia nelle mani di persone competenti. E penso di essere uno di questi”.

Redazione CorriereOfanto.it