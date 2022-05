Pestillo: “Nella nostra idea di inclusione sociale ogni servizio è un sacrosanto diritto di ciascun cittadino e non un favore personale”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - “Non credevo che la mia discesa in campo potesse creare tanto nervosismo, soprattutto in chi, più volte, ha sollecitato la mia candidatura da consigliera prima, e da sindaco poi!”: con un’immediata e secca risposta alle parole dell’ex sindaco Puttilli, ha esordito la candidata Elena Pestillo nel primo comizio pubblico per la lista “ViviAmo San Ferdinando”. (Foto - Video)

“Un uomo - prosegue la candidata - che prima dice di credere in me e poi getta ombre fumose sulla mia persona e sull’immagine e la sincerità del nostro progetto. È il caso di chiarire che rigettiamo al mittente le parole pronunciate durante il comizio di ieri sera e che a tutela della mia persona, della nostra squadra e dell’intera comunità, ho provveduto a tutelarmi nelle sedi opportune”.

Sotto le luci di una piazza gremita, il comizio è poi proseguito ponendo l’accento sul concetto di deresponsabilizzazione da parte degli altri competitors, utilizzata come metodologia elettorale alla stregua di una presa di distanza dal passato e dal presente. Come se questi non fossero mai stati vissuti, o vissuti da altri. Fuga di responsabilità per ciò che non è stato fatto, o è stato fatto male e che è sotto gli occhi di tutti:

• Un bilancio al limite del dissesto finanziario;

• Un elevatissimo livello di tassazione comunale;

• Un impianto organico del personale comunale al limite del collasso;

• Una extra spesa nel servizio di smaltimento dei rifiuti che assorbe ogni anno la quasi totalità dell’avanzo libero di bilancio, che invece potrebbe essere destinato ad investimenti e servizi;

• La totale assenza di politiche del sociale.

• Totale assenza di cura dell’ambiente;

• Di ammodernamento, snellimento e digitalizzazione delle procedure amministrative;

• Un ordine pubblico inesistente;

• Gestione inadeguata dei sostegni covid alle famiglie.

La lista “ViviAmo San Ferdinando” parte dal concetto di cambiamento non solo nell’agire politico, il cittadino al centro di tutto, ma nella metodologia, concentrata sull’ascolto e sull’azione. Quella che si intende instaurare è una politica del sociale basata realmente sul concetto di inclusione sociale dove ogni servizio è un sacrosanto diritto di ciascun cittadino e non un favore personale, come è stato lasciato intendere finora.

Ad accompagnare Elena Pestillo, anche le parole, della candidata consigliera Maria Rosaria Dilillo, sul tema delle politiche sociali e scolastiche cittadine. L’impegno e l’obiettivo della lista “ViviAmo San Ferdinando” è la promozione di una seria e fattiva collaborazione con gli enti pubblici che assumino il ruolo di soggetti propulsori, aggregando le istituzioni, il mondo della scuola, del lavoro, nonché i soggetti del privato sociale, e coordinando le relative attività secondo la cultura della collaborazione e dell’integrazione sinergica dei rispettivi interventi di competenza.

Comunicato Stampa ViviAmo San Ferdinando