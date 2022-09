On. Tasso: «Basta chiacchiere, sfido la parte “giusta” e quella “sbagliata” della politica a votare i nostri emendamenti a favore dei “fragili”»

ROMA - “La campagna elettorale procede con slogan, attacchi e dichiarazioni di purezza da parte di alcuni a dispetto di altri.

Come ho già dichiarato, io non farò campagna contro qualcuno, ma mi occuperò di temi reali per i quali mi sono impegnato in passato e continuo a farlo attualmente.

Al Senato si sta discutendo della conversione in legge del Decreto Aiuti Bis per il quale la lista NOI MODERATI, in cui sono candidato alla Camera di Deputati, ha presentato, a firma dei senatori Causin e Pacifico, due emendamenti a favore dei Lavoratori Fragili, che contengono 7 modifiche normative all’art.22 e 2 modifiche all’art.24 sui quali ho lavorato con impegno.

Sono gli emendamenti più completi rispetto a tutti quelli presentati su questa materia, dalle altre forze politiche. Davvero inclusivi per tutte le categorie fragili, senza lasciare indietro nessuno.

E non lo dico con presunzione, anzi, vi invito a verificare quanto ho detto leggendo i testi dei vari emendamenti presentati.

Invito tutto il Parlamento, sia quello che sta dalla Parte Giusta che quello che sta dalla Parte Sbagliata (poi vedremo chi sono gli uni e chi gli altri) a votare i nostri emendamenti.

Adesso, per favore, basta chiacchiere”.

On. ANTONIO TASSO (Candidato alla Camera dei Deputati nella lista NOI MODERATI)