Forza Italia Margherita sostiene i “Candidati del Territorio”. La segreteria salinara invita i cittadini a sostenere Ronzulli, Damiani, Sisto e Lanotte

MARGHERITA DI SAVOIA - Forza Italia a Margherita di Savoia sostiene con forza Licia Ronzulli, Dario Damiani e Francesco Paolo Sisto al Senato (scheda gialla) e Marcello Lanotte alla Camera dei Deputati (scheda rosa). (Video)

La segreteria cittadina sposa appieno la linea nazionale del partito, a differenza di altri parti politiche, di garantire ai territori la giusta rappresentanza. Margherita di Savoia risulta essere proprio tra questi territori.

Invitiamo pertanto, il 25 settembre, la cittadinanza tutta a premiare le scelte operate dal partito nazionale, riflettendo sulla ghiotta opportunità di eleggere candidati del territorio che possano perorare al meglio le istanze della nostra terra e della nostra città.

Rivolgiamo il nostro in bocca al lupo e ringraziamo la senatrice Licia Ronzulli, per il sostegno al nostro gruppo e per la sua vicinanza alla nostra provincia e alla nostra Margherita di Savoia.

Con la sua autorevolezza politico-istituzionale e una squadra di parlamentari preparati e competenti come il sottosegretario alla Giustizia, on. Francesco Paolo Sisto, il sen. Dario Damiani, il presidente del Consiglio Comunale di Barletta, avv. Marcello Lanotte, siamo certi di eleggere il meglio, a tutela del nostro territorio che beneficerebbe di ben quattro parlamentari dello stesso partito tra i banchi di Camera e Senato.

Un voto per Forza Italia è un voto per il centrodestra unito e moderato, per il rinnovamento della classe politica locale ma soprattutto per il buon governo del Paese.

Comunicato Stampa Forza Italia Margherita