Consiglio comunale, approvati i punti all’ordine del giorno. Lodispoto: “Differenziata salita al 60%, a conferma della bontà del nuovo servizio”

MARGHERITA DI SAVOIA - Nella mattinata di venerdì 10 marzo 2023 si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale di Margherita di Savoia per discutere cinque argomenti all’ordine del giorno. Erano assenti i consiglieri di minoranza Elena Muoio, Rosa Scognamiglio, Carlo Ronzino e Francesco Labranca.

In apertura dei lavori il sindaco ha preso la parola per commentare l’episodio dell’incendio doloso ai danni dell’antico Palazzo di Città, sul quale seguirà apposito comunicato stampa all’esito delle indagini.

Il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 è stato approvato con 11 voti favorevoli e le astensioni dei consiglieri Grazia Galiotta e Gianluca Di Lecce.

La ricognizione sulle aree disponibili da destinare ad edilizia popolare (in base alla quale attualmente non risultano presenti sul territorio comunale), la rettifica e successiva approvazione della convenzione per l’affidamento in gestione dei Campi da Tennis (con l’inserimento nella convenzione stessa della facoltà di accedere a finanziamenti anche da parte di istituti di credito privati, più accessibili rispetto al solo Istituto di Credito Sportivo) ed il regolamento per la concessione di patrocini ed autorizzazioni all’uso dello stemma comunale sono stati approvati all'unanimità dei presenti.

Infine l’adozione del regolamento comunale che istituisce la figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, per favorire una corretta raccolta differenziata ed un maggiore decoro urbano, è stata approvata - previo un emendamento al testo su proposta della consigliera Antonella Cusmai - con 11 voti favorevoli, un voto contrario (Di Lecce) ed una astensione (Galiotta).

Al riguardo di quest’ultimo argomento il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, ha così commentato: «L’adozione della figura dell’Ispettore Ambientale, che agisce su base volontaria, si è resa necessaria per contrastare l’odiosa pratica dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti, che tuttora persiste, e per indirizzare l’utenza verso un più efficace funzionamento della raccolta differenziata che, con nostra grande soddisfazione, negli ultimi due mesi è salita sino al 60% a conferma della bontà del nuovo servizio. Purtroppo però, come detto, sussistono ancora sacche di inciviltà e di atteggiamenti omertosi da parte di chi si rende complice degli abbandoni indiscriminati di rifiuti: colpa di una mentalità ancora poco collaborativa in questo senso. Attraverso gli ispettori ambientali, che avranno poteri di accertamento, intendiamo soprattutto educare chi è ancora restio a praticare correttamente la raccolta differenziata: eventuali sanzioni scatteranno solo in caso di reiterazione di comportamenti scorretti. Il servizio di raccolta e smaltimento sta procedendo bene, come testimonia il notevole incremento della percentuale di differenziata, ed entro fine mese entreranno in funzione anche le nuove isole ecologiche automatiche per arrivare a risultati ancora migliori».

I lavori sono stati trasmessi come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia. (Video)

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO