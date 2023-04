Comunali 2023 Margherita di Savoia, presentate le liste elettorali. È sfida a due tra Lodispoto e Galiotta

MARGHERITA DI SAVOIA - Sono due le liste dei candidati sindaco e degli aspiranti consiglieri comunali presentate entro le ore 12 di ieri, sabato 15 aprile 2023, che si contenderanno, durante le elezioni fissate nei giorni 14 e 15 maggio, il diritto di formare la nuova giunta comunale per governare per i prossimi cinque anni il Palazzo di Città di Margherita di Savoia.

In realtà le liste sarebbero dovute essere tre ma la terza lista, presentata alcuni minuti prima della scadenza per la presentazione, non è stata accettata poiché la documentazione mostrata da alcuni candidati consiglieri non è stata ritenuta idonea.

Per avere l’ufficialità delle liste idonee a contendersi il diritto a proseguire nella campagna elettorale si è dovuta attendere la tarda serata di ieri per avere la conferma della commissione elettorale di zona, sita nel vicino Comune di Trinitapoli.

A presentare per prima la propria lista è stata “Margherita Migliore 2.0” con candidato sindaco l’uscente sindaco Bernardo Lodispoto e sedici aspiranti consiglieri comunali, otto dei quali riconfermati (Mario Braccia, Ruggiero Camporeale, Grazia Damato, Giuseppe Napoletano, Addolorata Patella, Salvatore Piazzolla, Francesca Santobuono e Savino Tesoro) e otto nuovi (Stefania Ballarino, Giuseppe Diella, Salvatore Lattanzio, Margherita Leone, Elena Muoio, Vanessa Natola, Salvatore Ricco e Ruggiero Russo).

“Abbiamo ufficialmente presentato la lista “Margherita Migliore 2.0” con il sottoscritto che si ricandida a Sindaco della nostra città per le Elezioni Comunali del 14 e 15 maggio 2023 in continuità con quanto realizzato in questi cinque anni e nell’ottica di un incessante processo di innovazione e trasparenza: siamo consapevoli che molto è stato fatto ma che c’è ancora tanto da fare - dichiara il sindaco Lodispoto -. Quelli appena trascorsi sono stati anni molto intensi ed impegnativi ma al tempo stesso ricchi di soddisfazioni sul piano amministrativo: come è noto, abbiamo ereditato una città trascurata e alle prese con enormi difficoltà in tutti i settori, cui si è poi aggiunta l’emergenza pandemica che ha rappresentato un ulteriore elemento di criticità”. “Ora possiamo affermare con orgoglio di aver risanato un bilancio comunale sull’orlo del disastro e di essere intervenuti in gran parte dei quartieri della città con interventi di riqualificazione - prosegue Lodispoto -. Nel secondo mandato vogliamo dare continuità al percorso intrapreso portando a compimento i numerosi progetti avviati e già finanziati che contribuiranno a migliorare la nostra città ed impegnandoci ad attrarre ulteriori risorse finanziarie dal PNRR”. “Il nostro è un programma concreto, con obiettivi in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e basato su cinque parole essenziali: Lavoro, Socialità, Ambiente, Turismo e Sicurezza per rendere Margherita di Savoia più bella, efficiente, sostenibile, equa e sicura - conclude il primo cittadino -. In una parola: Migliore. Per questo siamo convinti che continuare è possibile”.

La seconda lista è quella denominata “Forza Margherita” con candidato sindaco Grazia Galiotta e dodici aspiranti consiglieri comunali (Anna Amorosini, Rosalba Bufo, Domenico Capacchione, Gaetano Daloiso, Gianluca Di Lecce, Vincenzo De Pietro, Giorgia Pia Giannino, Antonio Lacerenza, Giovanni Leone (detto Gianni), Francesco Pestillo, Lucia Riondino e Vittorio Emanuele Quarta). La lista che doveva essere presentata entro le 12 di ieri era formata da tredici candidati consiglieri ma, all’atto di ufficializzarla nelle mani della segretaria generale del Comune salinaro, Rosa D’Alterio, un aspirante candidato (Carlo Ronzino) ritirava la sua delega depennando il suo nome dall’elenco dei candidati consiglieri.

“Dopo un lungo cammino fatto di insidie e ostacoli, finalmente ho presentato la mia candidatura a sindaco del mio amato paese - dichiara Grazia Galiotta -. Ringrazio per la fiducia riposta nella mia persona dagli amici del gruppo Identità Salinara che da sempre mi hanno supportata in questo cammino e dai partiti del centro destra Forza Italia, Fratelli d’Italia e Unione di Centro (UDC), che, con le loro segreterie, hanno deciso di condividere il progetto”. “È una lista giovane, bella, pulita, espressione dei salinari che amano e vogliono bene alla loro terra - prosegue la Galiotta -. È un progetto iniziato a settembre 2020 lavorando con gli amici con un unico obiettivo: cercare di dare una svolta politico-amministrativo partendo dalle persone”. “Mi sono messa in discussione su tanti tavoli e nonostante la mia determinazione c’è sempre stato qualcosa che ostacolava la chiusura del percorso - conclude la Galiotta -. Presento la lista con 12 candidati contro i 32 del sindaco uscente. Sembra folle ma non lo è, per il semplice motivo che saranno i cittadini a decidere le sorti del paese. Noi ci mettiamo l’impegno e la faccia, i cittadini facciano il resto…”.

