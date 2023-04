Presentata la lista Margherita Migliore 2.0. Il sindaco Lodispoto: “Nel secondo mandato vogliamo dare continuità al percorso intrapreso”

MARGHERITA DI SAVOIA - È stata ufficialmente presentata la lista MARGHERITA MIGLIORE 2.0 con l’avv. BERNARDO LODISPOTO che si ricandida a Sindaco della nostra città per le Elezioni Comunali del 14 e 15 maggio 2023: in continuità con quanto realizzato in questi cinque anni e nell’ottica di un incessante processo di innovazione e trasparenza, siamo consapevoli che molto è stato fatto ma che c’è ancora tanto da fare.

«Quelli appena trascorsi - ha dichiarato il Sindaco Lodispoto - sono stati anni molto intensi ed impegnativi ma al tempo stesso ricchi di soddisfazioni sul piano amministrativo: come è noto, abbiamo ereditato una città trascurata ed alle prese con enormi difficoltà in tutti i settori, cui si è poi aggiunta l’emergenza pandemica che ha rappresentato un ulteriore elemento di criticità. Ora possiamo affermare con orgoglio di aver risanato un bilancio comunale sull’orlo del disastro e di essere intervenuti in gran parte dei quartieri della città con interventi di riqualificazione. Nel secondo mandato vogliamo dare continuità al percorso intrapreso, portando a compimento i numerosi progetti avviati e già finanziati che contribuiranno a migliorare la nostra città ed impegnandoci ad attrarre ulteriori risorse finanziarie dal PNRR. Il nostro è un programma concreto, con obiettivi in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e basato su cinque parole essenziali: Lavoro, Socialità, Ambiente, Turismo e Sicurezza per rendere Margherita di Savoia più bella, efficiente, sostenibile, equa e sicura. In una parola, Migliore. Per questo siamo convinti che CONTINUARE È POSSIBILE».

Di seguito, in ordine alfabetico, i nomi dei 16 candidati consiglieri a sostegno della ricandidatura del nostro Sindaco Bernardo LODISPOTO:

• Stefania BALLARINO

• Mario BRACCIA

• Ruggiero CAMPOREALE

• Grazia DAMATO

• Giuseppe DIELLA

• Salvatore LATTANZIO

• Margherita LEONE

• Elena MUOIO

• Giuseppe NAPOLETANO

• Vanessa NATOLA

• Addolorata PATELLA

• Salvatore PIAZZOLLA

• Salvatore RICCO

• Ruggiero RUSSO

• Francesca SANTOBUONO

• Savino TESORO