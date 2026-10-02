Trinitapoli accoglie il 10° Raduno nazionale dei marescialli dei Carabinieri del 31° Corso

TRINITAPOLI - Un’amicizia nata durante gli anni di formazione nell’Arma e coltivata per quasi mezzo secolo. È il legame che ha riunito a Trinitapoli i marescialli dei Carabinieri del 31° Corso Allievi Sottufficiali, frequentato tra il 1978 e il 1980, in occasione del loro 10° Raduno nazionale. Oltre quaranta coppie, provenienti da diverse regioni italiane, partecipano all’appuntamento, che affianca ai momenti di ritrovo un itinerario alla scoperta della Puglia.

L’iniziativa è stata organizzata dal maresciallo in congedo Savino Silecchia, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, insieme ai colleghi Michele Gelao e Olindo Di Nella e in collaborazione con l’Associazione Volontari Carabinieri di Trinitapoli.

Il raduno si è aperto nel pomeriggio di venerdì 2 ottobre con un omaggio a Salvo D’Acquisto. Alle 16.30, dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli (video), il sindaco Francesco di Feo ha deposto una corona d’alloro ai piedi del monumento dedicato al vicebrigadiere (video), Medaglia d’oro al valor militare, che il 23 settembre 1943 sacrificò la propria vita per salvare ventidue civili. (Foto)

Alla cerimonia hanno partecipato, insieme al sindaco, la presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti, il vicesindaco Cosimo Damiano Muoio, l’assessore Giovanni Landriscina e i consiglieri Pietro De Angelis e Marta Patruno. Presenti anche il generale Giacomo Triglione e la comandante della Polizia locale Giuliana Veneziano.

«È stato un piacere e un onore accogliere a Trinitapoli questo importante appuntamento», ha dichiarato di Feo. «La presenza di tanti marescialli e delle loro famiglie rappresenta per la nostra città un momento di grande prestigio e testimonia il valore di un’amicizia e di un legame che resistono al tempo». (Video)

Ai partecipanti sono stati consegnati il crest commemorativo del raduno e una selezione di prodotti enogastronomici della BAT, offerti dagli sponsor. Un gesto di accoglienza che ha introdotto il percorso di visita del territorio, articolato nelle tre giornate della manifestazione.

Dopo la cerimonia, il gruppo ha raggiunto Margherita di Savoia, attraversando il paesaggio delle saline, per poi proseguire verso Barletta e i suoi principali luoghi d’interesse storico e culturale.

Il programma di sabato 3 ottobre prevede la visita di Trani, dedicata al patrimonio storico e monumentale della città, e la cena di gala a San Ferdinando di Puglia. Domenica 4 ottobre i partecipanti raggiungeranno Bari per un itinerario nel centro cittadino e nella città vecchia, con la celebrazione della Messa di ringraziamento nella Basilica di San Nicola. Il raduno si concluderà a Modugno con il pranzo di saluto.

Redazione CorriereOfanto.it