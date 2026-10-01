Margherita di Savoia, lunedì 5 ottobre l’inaugurazione ufficiale del percorso della Bandiera Azzurra sul lungomare

MARGHERITA DI SAVOIA - Sarà inaugurato lunedì 5 ottobre il percorso “Bandiera Azzurra”, lungo 3.000 metri, collocato sul lungomare di Margherita di Savoia. La cerimonia sarà preceduta da un momento di confronto che si terrà presso l’auditorium del Polo degli Studi “Aldo Moro”, con inizio alle ore 9.30 e con la partecipazione di Maurizio Damilano, campione olimpico di marcia ai Giochi di Mosca del 1980 e promoter del progetto “Bandiera Azzurra”, e della psicologa dello sport Adriana Lombardi, responsabile della Scuola dello Sport del CONI Lombardia.

A seguire, con la partecipazione delle scolaresche, delle associazioni sportive del territorio e delle autorità locali, ci sarà l’inaugurazione ufficiale del percorso sul lungomare, misurato e certificato dalla FIDAL e della lunghezza complessiva di un chilometro e mezzo, in modo da coprire, fra andata e ritorno, la distanza di 3.000 metri complessivi. Partenza e arrivo sono collocati all’altezza del Lido Copacabana, mentre il giro di boa si trova in corrispondenza del Lido Gabbiano. Lungo il percorso sarà posizionato l’arco gonfiabile che attesta l’inaugurazione ufficiale del percorso.

Margherita di Savoia rientra nel ristretto novero dei 13 comuni italiani che hanno saputo realizzare percorsi dedicati alla corsa e al cammino come strumenti di salute, di coesione sociale e di prevenzione della sedentarietà, favorendo uno stile di vita attivo, venendo per questo motivo insignita del prestigioso vessillo della Bandiera Azzurra.

«L’inaugurazione di questo percorso - dichiara il sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto - testimonia la volontà da parte della nostra amministrazione di promuovere un’idea di sport sostenibile e inclusivo. È bene ricordare che il percorso individuato non è un tratto ad uso esclusivo dei podisti, ma è pensato soprattutto per educare e stimolare uomini e donne di tutte le età a praticare attività motorie come strumenti per la cura e il benessere personale. Il mio ringraziamento va al consigliere con delega allo sport Salvatore Lattanzio e alle associazioni locali ASD Margherita di Savoia Runners e ASD Margherita Cammina, impegnate da anni nella promozione e nella pratica di uno sport sano e coinvolgente».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO