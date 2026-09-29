Il sindaco Lodispoto: «Dopo il PalaSaline, la riqualificazione del campo sportivo comunale: la cittadella dello sport prende forma»

MARGHERITA DI SAVOIA - Con delibera di Giunta n. 140 del 25 settembre 2026, l’amministrazione comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione dello stadio comunale “Guerino Piazzolla”.

Obiettivo dell’intervento di riqualificazione, dall’importo di 1.400.000 euro, è migliorare la sicurezza, l’accessibilità e la funzionalità dell’impianto.

Il progetto riguarda in particolare la sistemazione della superficie del campo da calcio, delle aree esterne e di parcheggio, recinzioni, illuminazione, servizi e dotazioni sportive complementari. La durata prevista dei lavori è di 365 giorni.

A tal fine, il Comune di Margherita di Savoia ha presentato richiesta di ammissione al contributo previsto dall’Istituto per il Credito Sportivo in base all’avviso pubblico “Sport Missione Comune 2026”, finalizzato alla concessione di contributi destinati ad abbattere la quota interessi dei mutui contratti per interventi di impiantistica sportiva.

«Uno degli obiettivi che ci siamo fissati sin dal nostro insediamento - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - è il rilancio dello sport a Margherita di Savoia: con questo intervento, che va ad aggiungersi al progetto per la realizzazione del PalaSaline (leggi, ndr), stiamo creando con il consigliere delegato allo sport Salvatore Lattanzio i presupposti per portare a termine anche questa missione quando mancano ancora due anni alla scadenza del mandato elettorale. Un altro impegno mantenuto nei confronti della cittadinanza».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO