Trinitapoli, l’Amministrazione comunale avvia il percorso del nuovo PUG: primo confronto pubblico con la cittadinanza

TRINITAPOLI - Ha preso ufficialmente il via, con un primo incontro pubblico, il percorso partecipativo che accompagnerà la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale di Trinitapoli. L’appuntamento si è svolto giovedì 24 settembre nella Biblioteca comunale “Mons. V. Morra” e ha rappresentato il primo momento di dialogo con la cittadinanza dopo l’avvio dell’iter tecnico e amministrativo.

Al tavolo dei relatori il sindaco Francesco di Feo, l’assessore all’Urbanistica ing. Luigi Di Leo, il Responsabile Unico del Progetto ing. Teodoro Cisternino e l’arch. Nicola Fuzio, progettista incaricato della redazione del Piano. Insieme hanno illustrato ai presenti il cammino che porterà alla formazione del nuovo strumento urbanistico e le principali tappe del procedimento. (Foto)

Non si è trattato, nelle intenzioni dell’Amministrazione, di un semplice appuntamento tecnico. Il PUG è infatti lo strumento con cui una città definisce la propria idea di sviluppo per i decenni a venire: disciplina l’uso del territorio e incide sulla qualità degli spazi urbani, sulla mobilità, sulla dotazione di servizi, sull’individuazione delle aree da riqualificare, sulla tutela e valorizzazione del patrimonio, sul rapporto tra centro abitato e campagna, in un territorio a forte vocazione agricola come quello trinitapolese, e sulle opportunità di crescita economica. In Puglia la sua redazione è regolata dalla legge regionale n. 20 del 2001, che ne fa il principale strumento di governo del territorio a livello comunale e riserva un ruolo centrale alla partecipazione pubblica.

È proprio sulla partecipazione che l’Amministrazione ha voluto porre l’accento, scegliendo di aprire il percorso con un confronto diretto con la città. Un piano urbanistico, è stato sottolineato, non può essere soltanto un documento elaborato negli uffici, ma deve nascere da una visione condivisa del territorio. Per questo il percorso sarà aperto al contributo di cittadini, professionisti, associazioni, imprese e attività economiche, organizzazioni di categoria, scuole e di tutte le realtà che animano quotidianamente la vita di Trinitapoli.

Idee, esigenze e proposte raccolte nel corso degli incontri costituiranno, secondo quanto spiegato dall’Amministrazione, un patrimonio di conoscenze utile a definire obiettivi e strategie del nuovo Piano. In gioco, in definitiva, c’è la scelta di quale città consegnare alle prossime generazioni.

«Ieri abbiamo iniziato a parlarne. Da oggi cominciamo a costruirlo insieme»: è il messaggio con cui l'Amministrazione comunale ha voluto sintetizzare lo spirito dell'iniziativa, nella convinzione che progettare il territorio significhi progettare il futuro della comunità.

L’incontro del 24 settembre è stato il primo di un percorso che proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori momenti di confronto, il cui calendario sarà comunicato dall’Amministrazione comunale.

Redazione CorriereOfanto.it