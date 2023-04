Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: quattro i punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - Convocato il Consiglio comunale in sessione ordinaria per il giorno 19 aprile 2023 alle ore 8:30 in prima convocazione e il giorno 20 aprile 2023 alle ore 9:00 in seconda convocazione presso la Sala consiliare del Palazzo di Città, per la trattazione degli argomenti sotto elencati:

1) Approvazione Rendiconto di Gestione esercizio finanziario 2022;

2) Regolamento TARI - Approvazione nuovo Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

3) Applicazione Tariffe per la Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2023 e relative date di versamento rate;

4) Ratifica Delibera di Giunta comunale n. 26 del 30/03/2023. Approvazione I^ Variazione di Bilancio Finanziario 2023/2025 ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Presidente del Consiglio comunale di Margherita di Savoia GIUSEPPE NAPOLETANO